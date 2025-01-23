Уклонист купил троих "детей" за 6 тыс. евро: пограничники задержали мужчину

Пограничники в пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 26-летнего мужчину из Донецкой области, который пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за многодетного отца.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Для подтверждения своего статуса мужчина предоставил на проверку пограничникам Могилев-Подольского отряда свидетельства о рождении троих детей, выданные якобы в Германии. По документам его детям-близнецам было по два года, а третьему ребенку 7 месяцев", — говорится в сообщении.

Однако во время проверки пограничники обнаружили подделку. Мужчина признался, что не имеет детей, а документы купил через анонимный мессенджер за 6 тысяч евро.

"По данному факту пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины", – заявили в ГПСУ.

Напомним, в румынских горах чуть не погибли два украинца.

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