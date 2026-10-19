Уклонистам и военным в СОЧ могут ужесточить наказание: Корецкий раскрыл подробности

СОЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Верховная Рада рассмотрит законопроект о более суровом наказании за уклонение от мобилизации и самовольное оставление части (СОЧ). К этому документу вернулись из-за необходимости ротации бойцов на фронте и стремительного роста количества забронированных в тылу.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в интервью BBC.

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Законопроект о наказаниях за СОЧ и уклонениях от мобилизации — что известно

Премьер-министр объяснил, что к давно представленному законопроекту вернулись, чтобы усилить ответственность для скрывающихся от мобилизации или совершивших СОЧ.

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По словам главы правительства, это поможет исправить дисбаланс между воюющими и уклоняющимися от долга, ведь бизнес не может просто требовать не трогать работников, пока другие служат.

Премьер-министр отметил, что Генштабу постоянно нужны новые люди, ведь военные выбывают из-за ранения, гибели, пропажи без вести или СОЧ. При этом бойцам, которые служат годами даже после ранений, необходима ротация. Ситуация, когда на пятом году войны фронт держат одни и те же люди, пока другие забронированы или прячутся, истощает защитников и разрушает доверие к справедливости мобилизации.

Также глава правительства привел статистику: забронированных и скрывающихся от службы сейчас значительно больше, чем военных на фронте.

«Статистика. Сегодня тех, кто имеет отсрочку больше, чем тех, кто служит. Сегодня скрывающихся существенно больше, чем тех, кто служит. Сегодня тех, кто забронирован, значительно больше, чем тех, кто служит», — добавил глава правительства.

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По словам Корецкого, статистика последних шести-восьми месяцев показывает, что количество забронированных работников на предприятиях выросло на несколько сотен тысяч, а ежемесячная динамика измеряется десятками тысяч человек.

«А самое главное, что динамика ежемесячного бронирования или отсрочки — это десятки тысяч ежемесячно, и оно просто какими-то невероятными темпами растет. И если еще так пожить, в такой динамике и эта динамика сохранится, то будут забронированы абсолютно все», — сказал премьер.

Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

Напомним, ранее Сергей Корецкий объяснил, что количество забронированных и уклоняющихся в Украине существенно превышает численность военных на службе. Сергей Корецкий объяснил, что правила бронирования изменятся, чтобы минимизировать схемы уклонения от мобилизации.

Также с 18 октября 2026 года для части агропредприятий изменяются правила получения статуса критически важных. Благодаря этому, больше производителей смогут получить этот статус и забронировать работников от мобилизации.

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