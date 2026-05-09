Уклонистам могут ограничить банковские карты: в Раде предложили изменения для розыска

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В профильном комитете Верховной Рады обсуждают возможность ограничивать пользование банковскими карточками тем военнообязанным, которые уклоняются от мобилизации.

Об этом сообщил член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью для издания «Апостроф».

Он отметил, что в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки жалуются на то, что не могут найти военнообязанных, которые выехали или скрылись. Возникает необходимость разработки изменений, которые бы создали возможность разыскивать уклонистов.

Реклама

«Есть жалобы от руководства Территориальных центров комплектования на то, что физически люди просто выехали… спрятались и физически их уже найти нельзя. Надо принимать какие-то законодательные изменения, которые будут помогать таких людей находить на радаре», — подчеркнул Федиенко.

Нардеп отметил, что когда должник не отдал деньги банку, то начинает действовать исполнительная служба. По его мнению, так же нужно реагировать на случаи «задолженности» перед ТЦК.

«Если была повестка или оповещение, человек в розыске, то дальше должна работать процедура — ограничение его банковских карточек и т.д. Потому что кто-то воюет, а кто-то живет обычной жизнью, находясь где-то там в розыске», — отметил он.

По его словам, в профильном комитете Рады есть поддержка таких изменений, но они еще не выписаны на законодательном уровне.

Реклама

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Часть военнообязанных имеет право на отсрочку от призыва, а большинство таких отсрочек продлевается автоматически. В то же время некоторые граждане могут потерять ее уже в мае из-за проблем с государственными реестрами.

Кроме того, забронированных мужчин могут перестать выпускать за границу во время действия военного положения и мобилизации.

Новости партнеров