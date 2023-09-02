Уклонистам приготовиться: сначала в Украину будут возвращать топ-коррупционеров — министр юстиции

В Верховной Раде готовят к принятию специальный закон, который обеспечит отдельный режим содержания для тех, кого будут возвращать из-за границы в Украину во время войны. Это позволит запустить механизм экстрадиции, прежде всего, для украинских топ-коррупционеров, а впоследствии очередь придет и для тех, кто скрывается за границей от мобилизации.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, зарубежные суды отказывают в экстрадиции из-за боевых действий, которые ведутся в Украине, требуя дополнительных мер безопасности для украинских беглецов.

“В странах Европы, где в большинстве своем находятся наши топ-преступники, суды очень осторожно относятся к вопросу экстрадиции, в частности в связи с тем, что у нас идет война. Их адвокаты подчеркивают, что передавать в Украину, экстрадировать таких персонажей будет крайне опасно”, — отметил Малюська.

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Однако министр подчеркнул, что у Украины уже есть план действий, как на это отреагировать.

“Сейчас в Верховной Раде есть специальный закон, который обеспечит отдельный режим содержания для тех, кого экстрадируют в войну, чтобы обеспечить дополнительные меры их безопасности... После того, как мы адаптируем, настроим нашу систему на прием экстрадированных во время войны, безусловно, показатели улучшатся”, — заверил он.

Денис Малюська отметил, что для экстрадиции других категорий, в том числе уклонистов от мобилизации, нужно выполнить сразу несколько условий.

"Это, в частности, такая же наказуемость за подобное преступление за границей, соответственно сбор всех необходимых доказательств, свидетельствующих о вине того или иного лица, и после этого теоретически экстрадиция могла бы быть возможной… Это крайне сложная работа, кропотливая юридически, то есть условно завтра в огромном масштабе это имплементировать было бы невозможно. Сначала пойдут топы, укравшие больше всего – их мы попробуем экстрадировать в первую очередь, а средняя рыба и другие персонажи пойдут позже немного", — пообещал Малюска.

Напомним, в Украине продолжаются основательные проверки деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК). По их результатам будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основании сфальсифицированных справок ВВК выехали за границу с начала войны.

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