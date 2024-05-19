Уклонистов, бегущих за границу, предупредили о новой опасности – фото

ГПСУ обратилась к мужчинам, пытающимся незаконно пересечь границу Украины.
На горных маршрутах рядом с границей Украины и Румынии появилось множество медведей. Мужчин, бегущих за границу, предупредили об опасности.
Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.
Там рассказали, что за прошедшие сутки пограничный наряд заметил на остатках снега следы медведя и разбросанные на местности вещи.
"Хотя и большинство горных маршрутов закрыты, категория желающих их одолеть все же имеет место. "Туристы" отправляются в высокогорье, обычно распланировав дальнейшее проживание за границей, поэтому и вещей берут с собой немало. А когда ноши становится тяжело нести, их просто бросают в в лесу. Среди оставленного часто есть еда, что и становится причиной увеличения случаев появления диких зверей", - объяснили пограничники.
В ГПСУ просят воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы – это может оказаться опасным для жизни.
Напомним, в ГПСУ сообщили, что изменится для мужчин с 18 мая при пересечении границы.
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