Уклонистов, бегущих за границу, предупредили о новой опасности – фото

На горных маршрутах рядом с границей Украины и Румынии появилось множество медведей. Мужчин, бегущих за границу, предупредили об опасности.

Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.

Там рассказали, что за прошедшие сутки пограничный наряд заметил на остатках снега следы медведя и разбросанные на местности вещи.

"Хотя и большинство горных маршрутов закрыты, категория желающих их одолеть все же имеет место. "Туристы" отправляются в высокогорье, обычно распланировав дальнейшее проживание за границей, поэтому и вещей берут с собой немало. А когда ноши становится тяжело нести, их просто бросают в в лесу. Среди оставленного часто есть еда, что и становится причиной увеличения случаев появления диких зверей", - объяснили пограничники.

Следы медведей возле украинско-румынской границы / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Следы медведей возле украинско-румынской границы / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Следы медведей возле украинско-румынской границы / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Следы медведей возле украинско-румынской границы / Фото: Государственная пограничная служба Украины

В ГПСУ просят воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы – это может оказаться опасным для жизни.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что изменится для мужчин с 18 мая при пересечении границы.

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