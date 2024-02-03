Уклонистов хотят сажать в тюрьму: подробности нового скандального законопроекта

В Совет нардепы внесли новый законопроект, в котором предлагают уголовно наказывать всех мужчин, незаконно уехавших за границу во время войны. А что интересно – один из инициаторов и сам раньше подозревался в получении взятки.

Все подробности – в TSN.UA.

Сколько украинцев за границей

Более 4,5 млн украинцев уехали за границу с начала войны. И это только по официальным данным о легальном пересечении границы. А вот сколько было нелегалов на самом деле или тех, кто выехал до вступления в силу указа президента о военном положении, пока точно неизвестно.

Люди спасались от войны, впрочем, сейчас многие города Украины вернулись к фактически обычной жизни, в то же время выехавшие мужчины платят налоги вне украинского бюджета. Это и есть основная проблема, о чем уже не раз говорил президент Зеленский.

Почему мужчины должны вернуться

Зеленский отмечал, что правительства стран имеют право сами выбирать: помогать таким мужчинам дальше или нет, ведь только в Германии их 200 тысяч. А еще президент отмечал, что силой влечь мужчин обратно в Украину никто не будет, хотя это вопрос справедливости.

С этим не поспоришь, налоги украинские мужчины, которые не на фронте, должны платить в Украину для поддержки экономики и того же фронта. Впрочем, нардепы выдали ну просто гениальный законопроект, в котором придумали, как запугать мужчин и стимулировать уже сейчас возвращаться на Родину.

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Так что варианта два: либо домой, либо в тюрьму. Речь идет о законопроекте №10453. Как отмечается в пояснительной записке, документ предусматривает ужесточение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины и введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы во время мобилизации.

Предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет за пересечение границы с целью уклонения от мобилизации. При повторной попытке или за преступление, совершенное группой лиц, предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. До 12 лет могут получить те, кто пытается пересечь незаконно границу с применением насилия и оружия.

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В законопроекте предлагается внести новую норму в Уголовный кодекс о том, что лицо, осуществившее пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, освобождается от уголовной ответственности за преступление, если вернулось на территорию Украины в течение шести месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявила о факте совершения преступления работникам Государственной пограничной службы.

Таков оригинальный способ 6 месячного "отпуска" за границей. Вернуться должны все, кто выехал за границу – и до, и после 24 февраля 2022 года.

Кто внес законопроект

Внесли в совет этот законопроект 31 января, а инициаторами выступили трое нардепов от партии "Слуга народа": Сергей Кузьминых, который к тому же раньше и сам был в шаге от тюрьмы, ведь подозревался в получении взятки более полумиллиона гривен Александр Горенюк, Анатолий Остапенко. 1 февраля документ был отправлен на рассмотрение в комитет.

Впрочем, напомним, что 30 января в Раду подали и обновленный законопроект о мобилизации. Если его примут, то военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, находящиеся ныне за границей, смогут получить любые консульские действия у иностранных дипломатических только при наличии у них военно-учетных документов.

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Но есть и исключения, например оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, если второй отец – иностранец, оформление наследства. А вот оформление того же паспорта гражданина Украины, загранпаспорта гражданина Украины в учреждениях за границей будет производиться в случае наличия военно-учетных документов. И, как вы понимаете, рано или поздно тем, кто в том числе уехал незаконно — засветиться придется, ведь паспорта имеют сроки действия

А для, так сказать, "внутренних ухилянтов" тоже есть "сюрприз", ведь в новом документе оставили прошлую скандальную норму о наложении ареста на активы ухилянтов, если те игнорируют повестки и не идут в ТЦК. Напомним, что для появления в терцентр после вручения повестки у военнообязанного есть 10 дней, это касается и тех, кто за границей, они должны пойти в заграничное дипломатическое учреждение Украины.

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Но если вы просрочили указанный срок, шанс исправиться все равно еще есть, потому что перед тем, как обратиться в суд, ТЦК сначала будет направлять специальное требование в течение 5 дней в электронной форме, это в случае, если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете военнообязанного или в бумажной форме заказным письмом по почте. Если же все просрочено, то на уклонятеля будут налагаться такие санкции: могут ограничить право на выезд за границу, управлять собственным автомобилем и даже наложить арест на средства и другие ценности, в банке и других депозитарных учреждениях.

Следует отметить, что такие ограничения будут внедряться только после принятия суда после представления ТЦК. Напомним, ранее эти полномочия хотели передать непосредственно военкоматам, что тоже вызвало у украинцев немало возмущения. Кстати, по автомобилям, — вероятно, будет шанс остаться вообще без авто.

Народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание, что в тексте версии нового законопроекта о мобилизации, который Кабмин 30 января передал Верховной Раде, есть пункт об изъятии транспортных средств и ограничении их использования.

Когда новые правила могут заработать на практике

Отмечаем, что это лишь проект закона, который при рассмотрении парламентом может вновь претерпеть существенные изменения. А теперь о не менее важном. Когда же будет известно все-все окончательные пункты и когда законопроект станет законом и заработает. Так вот, законопроект о мобилизации депутаты могут рассмотреть уже 6-9 февраля, но внимание ранее марта Закон не вступит в силу.

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Почему так – также объяснял нардеп Ярослав Железняк. Итак, после всех предварительных процедур, если депутаты поддержат документ, а для этого нужно по меньшей мере 226 голосов в первом чтении, потребуется еще одно голосование за сокращение срока правок. Затем снова Комитет должен рассмотреть все правки.

Когда вынесут законопроект на второе чтение, будет зависеть от Комитета, но, очевидно, не ранее 22 февраля. После рассмотрения правок должно состояться уже финальное голосование, опять же голосов должно быть минимум 226 во втором чтении. Нардеп предполагает, что потом очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокирующее постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы Спикер подписал закон. После этого закон еще должен подписать Президент и только после вступления закона в силу начнется месяц переходного периода. Словом, раньше апреля явно новые правила не заработают на деле.

Новый законопроект о мобилизации – что известно

Напомним, Кабмин со второй попытки внес в парламент законопроект о мобилизации. Сейчас до сих пор продолжаются дискуссии по его внедрению.

Ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что обновленный закон о мобилизации в Украине должен был решить две основные проблемы – установление срока службы и ответственность для уклоняющихся.

Законопроект о мобилизации должен быть справедливым, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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