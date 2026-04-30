Уклонистов могут освободить от штрафов: нардеп назвал условие

Предвыборный «подарок»? : нардеп намекнул на отмену штрафов для уклонистов / © ТСН

Народный депутат Юрий Камельчук предположил, что в Украине могут аннулировать штрафы для военнообязанных мужчин, не обновивших свои учетные данные. Вероятно, это произойдет перед выборами.

Об этом нардеп из фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук сказал в интервью каналу «Инсайдер».

«Я думаю, что в момент определенный перед выборами это будет сделано. Единственное, что выглядит это, знаете ли, так: мы вас избили и мы вас прощаем. Не очень романтично так сказать», — говорит депутат.

По его мнению, штрафы должны быть однозначно аннулированы.

«И сделать это совершенно несложно, сделать какие-то будущие налоговые платежи и так далее», — считает Камельчук.

Также нардеп против идеи наказывать тех мужчин, кто находится за границей. Вместо этого он призывает мотивировать этих людей вернуться в Украину.

Заметим, что пока официальных решений или даже проектов по аннулированию штрафов нет.

