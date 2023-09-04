Уклонистов от мобилизации могут вернуть в Украину: названо юридическое основание

Военнообязанных мужчин, выехавших из Украины, купив справки у коррумпированных должностных лиц военно-врачебной комиссии (ВВК), могут вернуть в Украину.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По его словам, для экстрадиции гражданина Украины с территории других стран необходимо юридическое основание, а именно зарегистрированное уголовное производство, в котором определенное лицо приобрело статус подозреваемого.

"Такой механизм возможен, когда человек купил справку, когда он на основании фальшивых документов незаконно пересек государственную границу. Здесь уже вопрос к правоохранительным органам, как они будут быстро регистрировать производство, сообщать о подозрении", — заявил Вениславский.

Он отметил, что использование приобретенных справок военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, по сути, является использованием фальшивых документов. За это в Украине, согласно Уголовному кодексу, предусмотрена ответственность.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюска сообщил, что в Верховной Раде готовят к принятию специальный закон, который обеспечит отдельный режим содержания для тех, кого будут возвращать из-за границы в Украину во время войны. Это позволит запустить механизм экстрадиции, прежде всего, для украинских топ-коррупционеров, а впоследствии очередь придет и для тех, кто скрывается за границей от мобилизации.

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