Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В стране, которая ведет войну с агрессором недопустимо, чтобы к нарушителям правил воинского учета применяли меньшие ограничения, чем к должникам по уплате алиментов.

Такое мнение высказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии «Times of Ukraine».

Он отметил, что когда речь идет о невыполнении своего гражданского долга по воспитанию детей, «к такому человеку применяются определенные ограничения в виде арестов счетов и т.д.».

«Когда гражданин Украины не выполняет своих обязанностей, уклоняется от обновления, актуализации военно-учетных данных, не появляется по вызову в территориальный центр комплектования социальной поддержки, и таких негативных последствий нет, то это в воюющей стране точно недопустимая ситуация», — подчеркнул нардеп.

По его словам, в процессе обновления законодательства, связанного с выполнением обязанностей защиты отечества, введение таких ограничений для уклонистов будет рассматриваться в Верховной Раде.

«Это вопрос, который будет обсуждаться, а по результатам обсуждения посмотрим, как принять решение», — сказал Вениславский.

Как известно, для должников по уплате алиментов применяют такие ограничения как арест банковских счетов и запрет управления транспортом.

Напомним, мобилизация в Украине в ближайшее время может претерпеть определенные серьезные изменения. Планируется введение таких норм, которые бы одновременно устранили конфликтные ситуации с ТЦК и сделали невозможным бы избежание выполнения воинского долга.