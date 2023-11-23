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Уклонистов в Харькове будут искать в развлекательных заведениях — ОВА

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Уклонистов в Харькове будут искать в развлекательных заведениях — ОВА

Мобилизация в Украине

В Харькове усилят проверку документов у мужчин призывного возраста.

Уклонистов в Харькове собираются искать в развлекательных заведениях. Такое решение приняли местные власти.

Об этом говорит глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он рассказал, что 23 ноября состоялось очередное заседание Совета обороны Харьковской области, на котором обсуждались мобилизационные процессы в регионе.

По словам Синегубова, в этом направлении должны работать все ответственные органы и службы по сотрудничеству с территориальными центрами комплектования.

"Проверку наличия военно-учетных документов следует усилить в развлекательных заведениях", – отметил Синегубов.

Мобилизация в Украине

В Украине хотят изменить правила мобилизации во время военного положения. Законопроект №10209 зарегистрировали в Верховной Раде. Среди прочего предлагается мобилизовать по письменному согласию. Призывать тех, кто имеет отсрочку или бронирование, работников правоохранительных органов. А также увольняться со службы по собственному желанию и привлекать безработных к работам по восстановлению инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
375
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