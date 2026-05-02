Уклонистов в розыске хотят «амнистировать» на 6 месяцев: детали предложения

Маси Найем предлагает дать уклонистам 6 месяцев на поиск подразделения / © ТСН

Уклонистов предлагают снять с розыска и дать полгода, чтобы они нашли свои подразделения. А если они не выполнят это, то мобилизовать насильно.

Такое предложение заявил адвокат, ветеран войны Маси Найем в эфире «Суспильного».

«О тех людей, которые сейчас в розыске. Им нужно дать срок. Условно говоря: „У вас есть полгода, вас снимают с розыска, вы ищете себе подразделение“. И после этого, чтобы полиция выполняла свою прямую функцию — обеспечение того, чтобы эти люди, которые это не выполнили, их жестко привезли в ТЦК», — сказал Масси Найем.

Ранее нардеп Александр Федиенко заявил, что в Украине может быть пересмотрена система предоставления отсрочок от мобилизации для студентов.

