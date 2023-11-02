Уклонисты на Закарпатье собирались переплывать Тису на надувных "пончиках"

В Закарпатье пограничники задержали нарушителей границы, которые собирались переплывать Тису на надувных "пончиках".

Пограничники Мукачевского отряда вечером 1 ноября заметили четырех человек, быстро двигавшихся в сторону границы. Они оказались уклонистами, пытавшимися сбежать из страны на детских надувных кругах для плавания.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В 100 метрах от госграницы злоумышленников, двое из которых несли надувные круги, задержали. Правонарушителями оказались двое несовершеннолетних жителей Закарпатья, один житель Кировоградщины и один житель Сумщины.

Несовершеннолетние ребята, в возрасте 15 и 16 лет, признались, что за вознаграждение в 100 долларов согласились на предложение своего односельчанина провести двух неизвестных им мужчин к реке Тиса и указать направление движения в Румынию.

Сами же бесшабаши, которые не понимали на какой риск для своей жизни согласились, рассказали, что должны были заплатить организаторам ночного "вояжа" на радужных "пончиках" 5000 и 3500 долларов.

В настоящее время личность организатора переправки через границу мужчин уже установлена. Пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В ГНСУ добавляют, что с начала российского вторжения на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда зафиксировано 19 случаев гибели мужчин, пытавшихся переплыть реку Тиса, чтобы попасть в соседние Венгрию и Румынию.

Напомним, в Польше задержали 20-летнего уклониста из Украины, который незаконно попал в это государство, переплыв реку. Теперь его депортируют обратно.

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