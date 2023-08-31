Уклонисты от мобилизации заплатили чиновникам десятки миллионов долларов — Арахамия

От 3 тысяч до 15 тысяч долларов военнообязанные украинцы тратили на подкуп должностных лиц, чтобы не попасть в армию.

Граждане Украины потратили десятки миллионов долларов, чтобы получить сфальсифицированный документ, позволявший уклониться от призыва в армию.

Об этом в эфире телемарафона сказал народный депутат Давид Арахамия, комментируя последствия проверок системы военно-врачебных комиссий в Украине.

По его словам, нарушений было выявлено очень многое.

"Люди платили действительно от 3 тысяч долларов до 15 тысяч долларов за то, чтобы сделать себе документ, который временно не позволял призвать в армию, или на постоянной основе, то есть с помощью степени инвалидности", — сообщил нардеп.

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Давид Арахамия утверждает, что путем подсчетов можно сделать вывод, что во время мобилизации "были потрачены десятки миллионов долларов гражданами Украины на подкуп соответствующих должностных лиц по всей территории страны".

"Где-то это было большей степени, где-то меньшей, но точно можно сказать, что нет ни одного региона, в котором не было такой безумной коррупции при работе этих органов", — подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Зеленский сообщил, что тысячи военнообязанных украинцев уехали за границу благодаря сомнительным решениям военно-врачебных комиссий.

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