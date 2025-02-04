Уклонисты попытались сбежать в Венгрию под слоем песка: чем это закончилось (видео)

За такое "путешествие" мужчины должны были заплатить переправщикам от 8000 до 10 000 дол. каждый.

В Закарпатской области правоохранители разоблачили 13 мужчин в "КАМАЗе", которые пытались нелегально попасть в Венгрию.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

На Закарпатье работники Госпогранслужбы вместе с работниками СБУ и полиции остановили грузовик, направлявшийся к границе. В оборудованном тайнике машины под грузом песка находились 13 мужчин из девяти украинских областей. Все они пытались нелегально попасть в Венгрию.

За такие "услуги" клиенты должны были заплатить переправщикам от 8 000 до 10 000 дол. каждый.

Правоохранители задержали водителя грузовика и двух подельников. Открыто уголовное производство.

На Закарпатье задержали 13 мужчин, которые пытались сбежать из Украины под слоем песка

К слову, ранее на Закарпатье пограничники нашли мужчину, который пытался незаконно попасть в Румынию через горы, но замерз и не смог продолжить свой путь.