Уклонисты попытались сбежать в Венгрию под слоем песка: чем это закончилось (видео)

За такое "путешествие" мужчины должны были заплатить переправщикам от 8000 до 10 000 дол. каждый.
В Закарпатской области правоохранители разоблачили 13 мужчин в "КАМАЗе", которые пытались нелегально попасть в Венгрию.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
На Закарпатье работники Госпогранслужбы вместе с работниками СБУ и полиции остановили грузовик, направлявшийся к границе. В оборудованном тайнике машины под грузом песка находились 13 мужчин из девяти украинских областей. Все они пытались нелегально попасть в Венгрию.
За такие "услуги" клиенты должны были заплатить переправщикам от 8 000 до 10 000 дол. каждый.
Правоохранители задержали водителя грузовика и двух подельников. Открыто уголовное производство.
К слову, ранее на Закарпатье пограничники нашли мужчину, который пытался незаконно попасть в Румынию через горы, но замерз и не смог продолжить свой путь.
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