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Уклонисты попытались сбежать в Венгрию под слоем песка: чем это закончилось (видео)

Уклонисты попытались сбежать в Венгрию под слоем песка: чем это закончилось (видео)

На Закарпатье разоблачили мужчин, пытавшихся незаконно выехать из Украины в "КАМАЗе" под слоем песка/Скриншот с видео

За такое "путешествие" мужчины должны были заплатить переправщикам от 8000 до 10 000 дол. каждый.

В Закарпатской области правоохранители разоблачили 13 мужчин в "КАМАЗе", которые пытались нелегально попасть в Венгрию.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

На Закарпатье работники Госпогранслужбы вместе с работниками СБУ и полиции остановили грузовик, направлявшийся к границе. В оборудованном тайнике машины под грузом песка находились 13 мужчин из девяти украинских областей. Все они пытались нелегально попасть в Венгрию.

За такие "услуги" клиенты должны были заплатить переправщикам от 8 000 до 10 000 дол. каждый.

Правоохранители задержали водителя грузовика и двух подельников. Открыто уголовное производство.

На Закарпатье задержали 13 мужчин, которые пытались сбежать из Украины под слоем песка

На Закарпатье задержали 13 мужчин, которые пытались сбежать из Украины под слоем песка

К слову, ранее на Закарпатье пограничники нашли мужчину, который пытался незаконно попасть в Румынию через горы, но замерз и не смог продолжить свой путь.

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