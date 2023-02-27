Уклонисты выискивают новые способы, чтобы бежать за границу: в ГПСУ рассказали самые забавные истории

Украинские пограничники регулярно выявляют военнообязанных граждан, которые тем или иным образом пытаются незаконно выехать за пределы страны.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Так, на прошлой неделе на границе с Венгрией и Румынией обнаружили шесть таких нарушителей.

Трое из них предоставили комплекты фальшивых документов об установлении факта ухода за другими лицами. Все трое – закарпатцы, одновременно заехали в пункт пропуска "Лужанка" разными автомобилями.

Поддельное пенсионное удостоверение пытался использовать 21-летний житель Житомирщины, а сфальсифицированную справку ВЛК – 42-летний киевлянин, которые также направлялись через этот пункт пропуска.

А 35-летний житель Харьковщины собирался выехать в Румынию по системе "Шлях". В пункт пропуска "Дьяково" гражданин прибыл грузовым автомобилем "ДАФ", которым управлял другой водитель. В ходе проверки пограничники обнаружили несколько признаков, указывающих на то, что предоставленные им документы являются поддельными.

К тому же оперативники отряда выяснили, что уклонист вообще не имеет водительского удостоверения соответствующей категории на право управления грузовыми транспортными средствами.

На Буковине в течение выходных пограничники задержали 9 граждан, пытавшихся незаконно попасть в Молдову и Румынию.

Так, минувшей ночью на одном из контрольных постов Днестровского района Черновицкой области остановили для проверки микроавтобус. В салоне авто находились трое украинцев призывного возраста – жителей Донецкой и Харьковской областей

Мужчины не смогли объяснить пограничникам цель своего пребывания в контролируемом приграничном районе, а затем признались о намерении незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

Кроме этого, на выходных задержали еще 6 военнообязанных, которые незаконно пытались пересечь государственный рубеж. Нарушителями границы оказались жители Киевской, Днепропетровской и Сумской областей.

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

25 февраля водители автобуса пообещали уклонисту вывезти его за границу и устроили "квест" пограничникам.

Месяц назад на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Мужчина был одет в женскую одежду и даже накрасил ногти.

Также сообщалось, что 25-летний уклонист заблудился на Закарпатье и сам вызвал полицию.

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