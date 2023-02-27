Уклонисты выискивают новые способы, чтобы бежать за границу: в ГПСУ рассказали самые забавные истории

Уклонисты фальсифицируют документы: пенсионные удостоверения, справки военно-врачебной комиссии и т.д.
Украинские пограничники регулярно выявляют военнообязанных граждан, которые тем или иным образом пытаются незаконно выехать за пределы страны.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Так, на прошлой неделе на границе с Венгрией и Румынией обнаружили шесть таких нарушителей.
Трое из них предоставили комплекты фальшивых документов об установлении факта ухода за другими лицами. Все трое – закарпатцы, одновременно заехали в пункт пропуска "Лужанка" разными автомобилями.
Поддельное пенсионное удостоверение пытался использовать 21-летний житель Житомирщины, а сфальсифицированную справку ВЛК – 42-летний киевлянин, которые также направлялись через этот пункт пропуска.
А 35-летний житель Харьковщины собирался выехать в Румынию по системе "Шлях". В пункт пропуска "Дьяково" гражданин прибыл грузовым автомобилем "ДАФ", которым управлял другой водитель. В ходе проверки пограничники обнаружили несколько признаков, указывающих на то, что предоставленные им документы являются поддельными.
К тому же оперативники отряда выяснили, что уклонист вообще не имеет водительского удостоверения соответствующей категории на право управления грузовыми транспортными средствами.
На Буковине в течение выходных пограничники задержали 9 граждан, пытавшихся незаконно попасть в Молдову и Румынию.
Так, минувшей ночью на одном из контрольных постов Днестровского района Черновицкой области остановили для проверки микроавтобус. В салоне авто находились трое украинцев призывного возраста – жителей Донецкой и Харьковской областей
Мужчины не смогли объяснить пограничникам цель своего пребывания в контролируемом приграничном районе, а затем признались о намерении незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.
Кроме этого, на выходных задержали еще 6 военнообязанных, которые незаконно пытались пересечь государственный рубеж. Нарушителями границы оказались жители Киевской, Днепропетровской и Сумской областей.
Как уклонисты пытаются бежать за границу
В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.
25 февраля водители автобуса пообещали уклонисту вывезти его за границу и устроили "квест" пограничникам.
Месяц назад на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Мужчина был одет в женскую одежду и даже накрасил ногти.
Также сообщалось, что 25-летний уклонист заблудился на Закарпатье и сам вызвал полицию.
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