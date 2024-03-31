Уклонисты заплатили по 8 тысяч долларов за выезд за границу: чем это закончилось

Житель Одесской области пообещал вывезти мужчин из Украины и подделать их военно-учетные документы.

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда остановили микроавтобус, водитель которого пытался вывезти за границу пятерых военнообязанных мужчин. За свою поездку они заплатили перевозчику по 8 тысяч долларов каждый.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Жители Николаевской, Одесской и Львовской областей нашли услуги нелегальной транспортировки среди объявлений в Интернет. Перевозчиком оказался 68-летний житель Одесщины, который за 8 тысяч долларов пообещал перевезти уклонистов за границу и подделать их военно-учетные документы.

Благодаря информации оперативных сотрудников перевозчика и его пассажиров, задержали на транзитном участке автодороги Одесса-Рени.

Относительно потенциальных беглецов за границу составлены административно-процессуальные документы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы). Пограничники также направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Перевозчику грозит уголовная ответственность по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили дальнобойщика, подозреваемого в незаконном перевозе людей через границу. В его машине спрятались два уклониста, которые планировали бежать в Молдову.

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