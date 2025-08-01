Уклониться от службы станет сложнее: Кабмин упростил розыск и цифровизировал передачу данных

Мобилизация в Украине 21 / 255 / © ТСН.ua

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Кабмин постановлением №916 внес ряд изменений в постановления, регулирующие военный учет, вручение повесток и направление на службу.

В частности, Кабмин этим постановлением упростил порядок рассылки «боевых» повесток, разрешив не только вручать их под личную подпись, но и отправлять по почте. Если человек проигнорирует такую повестку, ему грозит не только штраф по КоАП, но и уголовная ответственность. То есть, не просто «розыск ТЦК» и «красная лента» в Резерв+, а настоящий «уголовный» розыск от правоохранителей за уклонение от призыва.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала все изменения, внесенные постановлением №916.

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Что изменилось

Изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабмина №1487

В п. 79 полномочия районных (городских) ТЦК дополнены нормой, что они организуют внесение информации в Реестр «Оберег» и резервистов в 30-дневный срок после достижения призывниками 25-летнего возраста без их вызова в ТЦК о снятии их с воинского учета призывников и постановке на учет военнообязанных с одновременным присвоением воинского звания «солдат (матрос) запаса» и указанием второй категории запаса.

То есть, после достижения 25 лет призывников в ТЦК не будут вызывать — а будут переводить на учет военнообязанных в Реестре «Оберег» автоматически с одновременным присвоением звания.

Кроме того, в Положении о ТЦК, утвержденном постановлением Кабмина от 23 февраля 2022 года №154, устанавливается, что руководитель районного ТЦК присваивает воинское звание «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на воинский учет лицам, которые не проходили военную службу или базовую общевойсковую подготовку или были лишены воинских званий во время прохождения военной службы и службы в военном резерве или по приговору суда.

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В абзаце 5 п. 21 исключена норма, что постановка граждан, прибывших с временно оккупированных территорий Украины, на воинский учет осуществляется после постановки таких лиц на учет внутренне перемещенных лиц.

Таким образом, норма будет звучать так: «Постановка граждан, прибывших с временно оккупированных территорий Украины, на персонально-первичный и персональный воинский учет осуществляется после постановки таких лиц на воинский учет в районных (городских) ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов по месту фактического проживания».

Изменен абзац 2 пункта 23.

До изменений он звучал так: «Призывники, военнообязанные и резервисты, которые не актуализировали информацию о себе в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, лично в 7-дневный срок со дня внесения изменений в персональные данные прибывают с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий районный (городской) ТЦК, орган СБУ, соответствующее подразделение разведывательного органа, который организует и ведет воинский учет на территории административно-территориальной единицы, для постановки их на воинский учет, снятия с воинского учета или внесения изменений в их учетные данные».

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После изменений этот абзац будет выглядеть следующим образом: «Граждане, подлежащие постановке на воинский учет и не могущие осуществить электронную идентификацию в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, обязаны лично прибыть в соответствующий ТЦК для постановки на воинский учет».

Вместе с тем, остается абзац 1 п. 23, в соответствии с которым призывники, военнообязанные и резервисты в случае изменения адреса их места жительства или других персональных данных обязаны лично в 7-дневный срок сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где они состоят на воинском учете, в частности в случаях, определенных постановлением Кабмина от 7 февраля 2022 г. №265 «Некоторые вопросы декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин», через ЦПАУ и информационно-коммуникационные системы.

Исключена обязанность исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов с целью обеспечения персонально-первичного воинского учета составлять и подавать ежегодно до 1 декабря в районные (городские) ТЦК списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам. Аналогично соответствующая обязанность исключена для государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Им не нужно составлять и подавать ежегодно до 1 декабря в ТЦК списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам.

В п. 37 установлено, что списки воинского учета формируются в дело и хранятся вместе с копиями военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов. В п. 38 уточнено, что в отдельном деле хранятся копии военно-учетных документов граждан, которые были сняты с воинского учета районными (городскими) ТЦК, органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов, кроме тех, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе.

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Также предусмотрено, что снятие граждан с персонально-первичного и персонального воинского учета осуществляется только после снятия указанных граждан с воинского учета в соответствующих районных (городских) ТЦК, органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов.

Постановка на учет женщин-медиков и фармацевтов

В новой редакции п. 50 установлено, что учреждения профессионального (профессионально-технического), высшего или высшего образования, которые осуществляют подготовку женщин по медицинской или фармацевтической специальности, в 7-дневный срок после получения соответствующего образования подают (отправляют средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении или на официальный адрес электронной почты, которая размещена на официальном веб-сайте) список таких женщин по форме согласно приложению 14 в районные (городские) ТЦК по задекларированному/зарегистрированному месту жительства таких женщин.

Информация, содержащаяся в указанном списке, является основанием для внесения районными (городскими) ТЦК в Реестр «Оберег» сведений о таких женщинах как военнообязанных с определением номера военно-учетной специальности (без определения степени их пригодности к военной службе).

Женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности, обязаны в течение 60 дней после получения соответствующего образования прибыть в районный (городской) ТЦК по задекларированному/зарегистрированному месту их жительства для определения степени их пригодности к военной службе.

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До изменений этот пункт предусматривал, что соответствующие учреждения за 2 месяца до завершения обучения по соответствующей образовательной (научной) программе подают список таких женщин в ТЦК. Также ранее было предусмотрено, что постановка таких женщин на воинский учет военнообязанных осуществляется после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Реестр «Оберег» с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

В приложении 2 «ПРАВИЛА воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов» исключен п. 10-1. Он предусматривал, что призывники, военнообязанные и резервисты должны в случае оставления своего места жительства стать в 7-дневный срок с даты постановки на учет ВПЛ на воинский учет в районном (городском) ТЦК по месту пребывания на учете ВПЛ.

Также этот пункт предусматривал обязанность уточнить персональные данные, а для граждан, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3-х месяцев — обязанность стать на воинский учет путем прибытия лично в ТЦК или подачи заявления о постановке на воинский учет через зарубежное дипломатическое учреждение. Было предусмотрено, что зарубежное дипломатическое учреждение Украины отправляет заявление с определенными документами соответствующему ТЦК на их адрес электронной почты, которая размещена на их официальном веб-сайте. Таким образом, сейчас эти нормы из Порядка исключены.

Какие еще изменения произошли

Изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу, утвержденный постановлением Кабмина №560

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В п. 30-2, который устанавливает, что повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, могут централизованно печататься и отправляться средствами почтовой связи, исключено слово «централизованно». Соответственно также исключено слово «централизованный» из нормы, которая устанавливает порядок печати повесток, которые сформированы с помощью Реестра «Оберег», и направления их военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи.

В новой редакции изложен пункт 88, который регулирует порядок направления «боевых» повесток.

После изменений в нем предусмотрено, что «на основании результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора (в случае необходимости) резервистам и военнообязанным, которые подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период повестка о призыве на военную службу во время мобилизации и отправке к месту прохождения военной службы вручается под личную подпись или отправляется районным (городским) территориальным центром комплектования и социальной поддержки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес их места жительства».

Напомним, до изменений этот пункт выглядел так:

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«На основании результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора резервистам и военнообязанным, которые подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов) под личную подпись вручается повестка о призыве на военную службу во время мобилизации и отправке к местам прохождения военной службы».

Таким образом, во-первых, человеку будет грозить уголовная ответственность, даже если он лично свою подпись под повесткой не ставил, а ему прислали «боевую» повестку «Укрпочтой». Напомним, что в случае отказа резервиста или военнообязанного от получения такой повестки или невыполнения требований о прибытии для отправки в воинскую часть (учреждение) в определенное в повестке время и место такие лица несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом.

Во-вторых, правительство добавило, что проведение медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора резервистам и военнообязанным должно быть основанием для повестки «в случае необходимости». Что означает в данном случае словосочетание «в случае необходимости», очевидно, военнообязанные и резервисты выяснят уже на практике.

Цифровизация передачи списков личного состава

В новой редакции изложены пункты 97 и 98 Порядка. Теперь список для передачи от ТЦК в воинскую часть можно формировать с помощью реестра «Оберег» и направлять средствами электронного документооборота.

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Так, на личный состав военной (сводной военной) команды соответствующим ТЦК оформляется поименный список с помощью Реестра «Оберег», который после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК направляется средствами системы электронного документооборота на адрес воинской части (ТЦК), в которую отправляется военная (сводная военная) команда.

Распечатанный экземпляр поименного списка, который содержит пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией, военно-учетные документы, учетно-послужные карточки, личные дела, справки с заключением ВВК о пригодности к военной службе по состоянию здоровья на каждого резервиста и военнообязанного получает старший военной команды, который принимает личный состав военной (сводной военной) команды в свое подчинение.

Старший военной команды несет ответственность за личный состав военной (сводной военной) команды с момента принятия его в свое подчинение, во время следования в воинскую часть или объединенный (областной) сборный пункт и до момента завершения приема личного состава военной (сводной военной) команды воинской частью или областным (Киевским и Севастопольским городским) ТЦК.

После завершения приема личного состава военной (сводной военной) команды в соответствии с поименным списком старший военной команды передает в воинскую часть или областной (Киевский и Севастопольский городской) ТЦК комплект документов на каждого принятого резервиста и военнообязанного.

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Должностное лицо, которое определено командиром воинской части или руководителем областного (Киевского и Севастопольского городского) ТЦК, делает в распечатанном экземпляре поименного списка отметку о принятии (отказе в принятии) личного состава военной (сводной военной) команды, которую заверяет личной подписью и скрепляет гербовой печатью воинской части (ТЦК), после чего этот экземпляр возвращается старшему военной команды. Командир воинской части, начальник объединенного (областного) сборного пункта несет ответственность за принятый личный состав военной (сводной военной) команды после возвращения старшему военной команды экземпляра поименного списка с отметками о принятии личного состава.

Также Порядок дополнили новым пунктом 98-1, в соответствии с которым командир воинской части не позднее чем на следующий день после принятия военной (сводной военной) команды отправляет средствами системы электронного документооборота на адрес ТЦК, из которого прибыла военная (сводная военная) команда, выписку из приказа о зачислении личного состава военной (сводной военной) команды в списки воинской части и поименный список с отметками о принятии (отказе в принятии) личного состава с наложением своей КЭП.

Информация о зачислении резервиста или военнообязанного в списки воинской части вносится в течение суток районным (городским) ТЦК в Реестр «Оберег».

В новой редакции также изложен пункт 99, в соответствии с которым в случае индивидуальной отправки резервиста или военнообязанного в воинскую часть или объединенный (областной) сборный пункт экземпляр поименного списка соответствующим ТЦК отправляется средствами системы электронного документооборота на адрес воинской части (ТЦК), в которую отправляется резервист или военнообязанный.

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Распечатанный экземпляр поименного списка, который содержит пригодный для считывания QR-код с соответствующей информацией, военно-учетный документ, учетно-послужная карточка, личное дело, справка с заключением ВВК о пригодности к военной службе по состоянию здоровья выдается резервисту или военнообязанному.

Поименный список с отметкой о принятии (отказе в принятии) резервиста или военнообязанного после наложения КЭП командира воинской части (руководителя областного (Киевского или Севастопольского городского) ТЦК) направляется не позднее чем на следующий день средствами системы электронного документооборота на адрес соответствующего ТЦК.

Командир воинской части вместе с экземпляром поименного списка направляет выписку из приказа о зачислении резервиста или военнообязанного в списки воинской части. Распечатанный экземпляр поименного списка с отметкой об отказе в принятии воинской частью резервиста или военнообязанного заверяется личной подписью должностного лица, которое определено командиром воинской части, скрепляется гербовой печатью воинской части и возвращается резервисту или военнообязанному.

Командир воинской части направляет поименный список с указанием причины отказа с наложенным своим КЭП средствами системы электронного документооборота на адрес соответствующего ТЦК.

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Руководитель ТЦК, который осуществляет индивидуальную отправку резервиста или военнообязанного в воинскую часть или объединенный (областной) сборный пункт, несет ответственность за такую отправку.

Напомним, в августе 2025 года для мужчин призывного возраста (от 25 до 60 лет), а также для 17-летних граждан, вводятся важные обновления военного учета, отсрочки, получения повесток, работы мобильных ТЦК и службы после 60 лет.