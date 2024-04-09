Уклонялся от мобилизации: в Полтавской области мужчину после заявления в суде отпустили на свободу

На суде мужчина вину признал.
В Полтавской области к испытательному сроку приговорили уклоняющегося от мобилизации мужчину. В суде он заявил, что планирует служить по контракту.
Об этом идет речь в приговоре Котелевского районного суда Полтавской области.
По данным суда, мужчину в октябре 2023 года ВВК сочла годным к мобилизации. Тогда же ему вручили повестку на ноябрь 2023, однако мужчина не пришел в ТЦК.
На суде мужчина вину признал. Он объяснил, что избегал мобилизации, поскольку ухаживал за больной бабушкой. Мужчина добавил, что сейчас ситуация изменилась и он планирует служить в ВСУ по контракту. Житель Полтавщины просил суд не отправлять его в тюрьму.
Прокурор на суде также просил не наказывать мужчину, а назначить ему испытательный срок.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы. Судья освободил мужчину от отбывания реального срока, установив год испытательного.
Напомним, командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам.
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