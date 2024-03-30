Уклонялся от службы и получал зарплату военного: в Черниговской области будут судить депутата

За это время депутат незаконно получил более 157 тысяч гривен зарплаты военного.

В Черниговской области депутат Семеновского городского совета судим как уклоняющийся.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что задержанный получал зарплату военнослужащего, но не являлся на военную службу, хотя был мобилизованным.

Депутат был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение 5 месяцев фактически не исполнял обязанности военной службы. Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот фиксировал в служебной документации, что он якобы несет службу в пограничных нарядах», — говорится в сообщении.

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Более того, за это время депутат незаконно получил более 157 тысяч грн зарплаты военного и специальные надбавки, предусмотренные законодательством.

Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей военной службы и мошенничестве (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет”, — отметили в ДБР.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Между тем, за неявку в ТЦК и СП в Ивано-Франковской области разыскивают почти 40 тыс. уклоняющихся от мобилизации.

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