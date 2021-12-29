Уколол снотворное вместо вакцины и ограбил: в Сумской области "фельдшер" приспал двоих пенсионеров

28 декабря 2020 года в Германии работникам дома престарелых вводят дозу вакцины, которая в 5 раз превышает норму / Pexels

Когда пенсионеры заснули, мужчина их ограбил, избил и пытался сжечь заживо.

В Сумской области суд вынес приговор мужчине, совершившему разбойное нападение на семью пенсионеров. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Событие произошло 4 мая 2021 в селе Озаричи Конотопского района. В дом пенсионеров пришел мужчина, который представился фельдшером и предложил им вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. Пенсионеры согласились на прививку. "Фельдшер" вместо вакцины уколол пенсионерам снотворное. Дальше он дождался пока супругов уснет и принялся рыскать в доме, чтобы найти что-то ценное.

Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападающий начал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карту, а убегая поджег веранду, чтобы скрыть свое преступление.

Пенсионерам удалось потушить пожар. Правоохранителям удалось задержать "фельдшера".

"Установлено, что мужчина готовился к преступлению заранее. При нем были найдены записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы", — сообщили в полиции.

Напомним, что двоих иностранцев, работавших таксистами в Киеве, подозреваемых в жестоком убийствеи ограблении 50-летнего главврача из Ровенской области, взяли под стражу.

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