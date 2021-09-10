Уколола неизвестное вещество себе и ребенку и оставила записку: в Днепре женщина убила годовалого малыша

Ребенка доставили в больницу в критическом состоянии и он умер.
В Днепре женщина пыталась покончить с собой, отравив себя и ребенка. Она уколола себе и своему малышу неизвестное вещество, от чего последний скончался.
Об этом сообщает "Наше місто".
В Днепре в областную детскую больницу доставили годовалого ребенка с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Оказалось, что ребенка отравила собственная мать, которая решила совершить суицид, прихватив его на тот свет с собой. Она ввела себе и малышу неизвестный препарат.
"Ребенок был в очень тяжелом состоянии. Ночью умер", — рассказал генеральный директор больницы Алексей Власов.
Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
По предварительной информации, маму и ребенка в бессознательном состоянии нашла бабушка. Она пришла проведать дочь, так забеспокоилась что и перестала выходить на связь. В комнате нашли шприцы с неизвестным веществом и предсмертную записку.
Напомним, что в Винницкой области пятеро детей отравились грибами. Две девочки 4 и 12 лет умерли в больнице. При жизни их 13-летнего брата сейчас борются медики.