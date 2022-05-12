Украденное украинское зерно Россия вывозит в Сирию: американская компания показала спутниковое фото преступления оккупантов

Тысячи тонн зерна, украденные Россией из временно оккупированных северных регионов Украины, везут в Сирию. Об этом свидетельствуют спутниковое фото американской компании Maxar Technologies.

Российское торговое судно "Матрос Позинич", груженое украденным украинским зерном, сейчас стоит в сирийском порту Латакия.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые фотографии, сделанные Maxar Technologies.

Отмечается, 27 апреля корабль поставил якорь у берегов Крыма и выключил транспондер. На следующий день, судя по спутниковым снимкам, его видели в порту Севастополя, главном порту Крыма. Из Севастополя, согласно спутниковым снимкам и данным слежки, "Матрос Позинич" прошел проливом Босфор и доплыл до египетского порта Александрия. По словам украинских чиновников, в него было загружено около 30 тыс. тонн украинской пшеницы. Египет был предупрежден, что зерно украдено, и отправка была отклонена.

Тогда судно направилось к ливанской столице Бейруту, там ему тоже отказали. 5 мая корабль снова выключил транспондер. Спутниковые снимки показывают, что он направился в сирийский порт Латакия.

Фото: Maxar

Как отмечает главный редактор издания морских новостей Maritime Bulletin Михаил Войтенко, зерно могут перегрузить на другое судно в Латакии, чтобы замаскировать его происхождение.

Стоит отметить, что судно "Матрос Позинич" является одним из трех балкеров, зарегистрированных на базирующуюся в Астрахани компанию Crane Marine Contractor, Россия. Известно, что компания не находится под международными санкциями.

Напомним, что российские оккупанты из Запорожской области везут в Крым грузовики с зерном и овощами и называют это "экономическим сотрудничеством".

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