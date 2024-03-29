Украденное в Украине зерно: кто помогает России с экспортом — расследование

Государственное российское предприятие за 2023 год экспортировало из оккупированной части Запорожья почти 212 тысяч тонн зерна примерной стоимостью 46 млн долларов.

Похищенное российскими оккупантами в Запорожской области зерно вывозят в Турцию, Ливию и Израиль, а причастны к этому даже европейские компании.

Об этом говорится в расследовании издания NGL.media, которое проанализировало российские экспортные данные.

Созданное россиянами в оккупированном Мелитополе предприятие "Государственный зерновой оператор" (ГЗО) только в течение 2023 года экспортировало из оккупированной части Запорожья почти 212 тысяч тонн зерна примерно 46 млн долларов.

Как Россия обходит санкции

Хотя в начале 2023 года компания попала под санкции США, а затем Украины и Великобритании, благодаря предприятиям-прокладкам она успешно обходит ограничения. К ним относятся "Агрогрупп", "Самсон", "Тезори Делла Терра", "Глобал Трейд" и "Жениди Групп".

"Именно с этими компаниями международные покупатели заключают договоры о закупке зерна, что дает им возможность в дальнейшем утверждать, что непосредственно у ГЗО они ничего не покупали. Используя посредников, ГЗО дополнительно маскирует украинское происхождение зерна", — говорится в расследовании.

Расследователи также установили, что зерно, которое ГЗО экспортирует иностранным компаниям, загружают в порту "Кавказ", расположенном в Керченском проливе, — на международно признанной территории России, в Краснодарском крае. Это позволяет указывать в таможенных документах "страна происхождения зерна — Россия".

Кто скупает ворованное Россией украинское зерно

Крупнейшим покупателем зерна у российских компаний, где ГЗО является декларантом, а часто экспортером, является турецкая компания Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi (Trans World Agro). Она приобрела почти 134 тысячи тонн украденного в Украине зерна стоимостью 28,6 млн долларов США.

Trans World Agro была создана в декабре 2022 года гражданином Израиля Леоном Мэйсом (Leon Mase). Директором этой формально турецкой компании стал украинец Леонид Пашковский, который в 1998 году попал в Верховную Раду от херсонского избирательного округа №184, возглавляя на тот момент правление акционерного общества "Национальная газовая компания". Уже два года Леонид Пашковский находится за пределами Украины, после того, как в марте 2022 года пересек украинско-венгерскую границу.

Крупным покупателем украинского зерна, по данным таможенных деклараций, является также компания Daliland Alliance Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах — в оффшорной зоне. Владельцы компании скрыты – известно только, что она существует с 2019 года.

На третьем месте по объемам закупок – швейцарская компания Vivalon AG, причастность которой к вывозу украинского зерна уже заинтересовала самую влиятельную швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung, пишет издание.

Напомним, польские фермеры активно блокируют ввоз в их страну украинского зерна. Однако Россия за период 2022-2023 годов завезла в Польшу 12 млн тонн зерна. При этом украинское зерно зашло в страну в объеме всего 4,3 млн тонн.

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