Украденные в Украине золотые старинные украшения на 60 млн евро нашли: испанская полиция разоблачила преступников

Право собственности и возможность распоряжаться предметами было передано главному фигуранту расследования – православному священнику, проживающему в Мадриде.
Испанская полиция изъяла 11 похищенных золотых старинных украшений стоимостью более 60 миллионов евро, принадлежащих к историческому наследию Украины и контрабандой были вывезены в Мадрид.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители арестовали 5 человек, создавших преступную сеть и занимавшихся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины.
Intervenidas en #Madrid 11 peces de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania— Policia Nacional (@policia) октябрь 23, 2023
5 detenidos
Les joies d'oro, de gran valor històric i econòmic, havien estat sustraídas i exportadas il·lícitamente i anaven a ser vendidas a Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ
Предметы, изъятые испанской полицией, представляют собой золотые ювелирные изделия, имеющие большую историческую и экономическую ценность. Ценности угнали и незаконно вывезли из Украины, чтобы продать в Мадриде.
Подробности расследования
Расследование продолжалось под руководством правоохранителей Болгарии, Украины, Албании, Северной Македонии и Кипра. Его начали после информации о гражданине Украины, который в Мадриде продает ряд золотых украшений из Украины, обладающих большой исторической и экономической ценностью.
Для того чтобы отбелить происхождение украшений, для них сделали документы на украинском, английском и испанском языках, что подтверждали их принадлежность Украинской Православной Церкви.
В то же время право собственности и возможность распоряжаться предметами было передано главному фигуранту расследования – православному священнику, проживающему в Мадриде.
Золотой пояс с бараньими головами стал первым изделием, которое следователи изъяли в 2021 году. Драгоценность хранили в банковском ящике в Мадриде. Главный подозреваемый продал пояс частно и непосредственно местному бизнесмену.
С тех пор правоохранители установили, что у фигурантов дела есть и другие украшения с похожими характеристиками.
Между тем , в США арестовали россиянина, который закупал для РФ товары двойного назначения.
Читайте также:
- Как любознательные крестьяне помогли разоблачить масштабную наркогруппировку в Великобритании
- В Польше из-за волос задержали украинку: ей грозит большой штраф (фото)
- С Украины пытались вывезти мощи 80 святых и икону (фото)