Украденные в Украине золотые старинные украшения на 60 млн евро нашли: испанская полиция разоблачила преступников

Право собственности и возможность распоряжаться предметами было передано главному фигуранту расследования – православному священнику, проживающему в Мадриде.

Испанская полиция изъяла 11 похищенных золотых старинных украшений стоимостью более 60 миллионов евро, принадлежащих к историческому наследию Украины и контрабандой были вывезены в Мадрид.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители арестовали 5 человек, создавших преступную сеть и занимавшихся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины.

Intervenidas en #Madrid 11 peces de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania



5 detenidos

Les joies d'oro, de gran valor històric i econòmic, havien estat sustraídas i exportadas il·lícitamente i anaven a ser vendidas a Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ — Policia Nacional (@policia) октябрь 23, 2023

Предметы, изъятые испанской полицией, представляют собой золотые ювелирные изделия, имеющие большую историческую и экономическую ценность. Ценности угнали и незаконно вывезли из Украины, чтобы продать в Мадриде.

Подробности расследования

Расследование продолжалось под руководством правоохранителей Болгарии, Украины, Албании, Северной Македонии и Кипра. Его начали после информации о гражданине Украины, который в Мадриде продает ряд золотых украшений из Украины, обладающих большой исторической и экономической ценностью.

Для того чтобы отбелить происхождение украшений, для них сделали документы на украинском, английском и испанском языках, что подтверждали их принадлежность Украинской Православной Церкви.

В то же время право собственности и возможность распоряжаться предметами было передано главному фигуранту расследования – православному священнику, проживающему в Мадриде.

Золотой пояс с бараньими головами стал первым изделием, которое следователи изъяли в 2021 году. Драгоценность хранили в банковском ящике в Мадриде. Главный подозреваемый продал пояс частно и непосредственно местному бизнесмену.

С тех пор правоохранители установили, что у фигурантов дела есть и другие украшения с похожими характеристиками.

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