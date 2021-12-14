Украина 14 декабря чтит участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В этом году была уже 35-я годовщина со дня катастрофы.
Сегодня, 14 декабря, День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 14 декабря.
Более 600 тысяч ликвидаторов за рекордно короткий срок – 206 дней 1986 года построили защитное сооружение "Укрытие". Оно позволила смягчить пагубное влияние вышедшего из-под контроля мирного атома.
Сегодня мы искренне благодарим и ликвидаторов, и международное сообщество, которое помогает Украине и украинцам в нелегкой борьбе с последствиями аварии на ЧАЭС.
Напомним, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло два взрыва и пожар с непостижимыми последствиями для всего мира. В ликвидации аварии приняли участие сотни тысяч человек, а точное количество пострадавших от трагедии неизвестно до сих пор. Ежедневно, в течение последних 35 лет в зоне отчуждения продолжают борьбу с последствиями этой страшной аварии.
Читайте также:
- Минкульт хочет внести Чернобыльскую зону во Всемирное наследие ЮНЕСКО
- Сочиняют песни и всегда рады гостям: как живут самоселы Чернобыльской зоны
- С начала года Чернобыльскую зону посетили более 29 тысяч человек: инфографика