Украина 28 июня отмечает 25 годовщину принятия Конституции

Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года.

28 июня — День Конституции Украины. В этом 2021 году Украина отмечает 25 годовщину принятия Основного закона государства.

Самый важный закон Украины был принят 28 июня 1996 года. Произошло это на пятый год после провозглашения независимости нашего государства. Почти сутки депутаты не выходили из сессионного зала. Через 23 часа непрерывных дебатов 315 народных избранников проголосовали за принятие Основного закона Украины.

Принятие Конституции Украины закрепило правовые основы независимого государства, его территориальную целостность и суверенитет. Данный закон способствовал дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене. После принятия закона о Конституции в сессионный зал парламента был торжественно внесен сине-желтый государственный флаг и впервые прозвучал национальный гимн Украины.

Международное сообщество признало украинскую Конституцию одной из самых демократичных в мире.

Стоит отметить, что первой Конституцией в истории нашего государства был документ, написанный в 1710 году украинским гетманом Пилиппом Орликом. Это был исторический документ, устанавливающий права и обязанности членов Войска запорожского, но в Украине он так и не был официально утвержден.

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