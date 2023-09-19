Украина атаковала российский корабль "Сергей Котов": в ГУР заявили о серьезных повреждениях

На продолжительный период корабль "Сергей Котов" не сможет участвовать в войне.

В ночь на 14 сентября в Черном море Силы обороны повредили российский патрульный корабль "Сергей Котов", что подтверждают сами захватчики.

Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

По его словам, в информационной справке о ситуации за 13-14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей двух кораблей. Он сообщил, что 14 сентября в 04:40 были атакованы патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов". В последнем корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 см выше ватерлинии.

"Оба эти поражения достаточно серьезные. Это означает, что на длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины", — отметил Юсов.

Напомним, в Сети появилось фото изуродованной подлодки "Ростов-на Дону", получившей серьезные повреждения во время атаки по Севастополю.

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