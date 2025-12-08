"Украина без этих денег не сможет": Зеленский высказался о замороженных активах РФ

Владимир Зеленский / © Getty Images

Украина рассчитывает на финансирование, полученное за счет замороженных российских активов. Поскольку без этих средств страна не сможет функционировать.

Об этом Зеленский заявил журналистам в Лондоне по результатам переговоров с лидерами ЕС.

«Все понимают и разделяют наше мнение, что в конце концов нужно сделать решение. Чтобы замороженные активы России, которая разрушала Украину и продолжает, работали на Украину по восстановлению или по вооружению, если война не закончится. Мы рассчитываем на эти деньги, мы рассчитываем на транши», — отметил Зеленский.

Добавляет что формат, в котором поступят средства, зависит от единства Европы и убеждения «оставшихся скептиков».

«Я не знаю, будет ли это репарационный кредит или это будет альтернатива, зависит от единства Европы», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что источник финансирования — это тоже «вопрос к Европе».

«Я уверен, что у нас будет решен этот вопрос. Мне обещали лидеры. Они понимают, что Украина без этих денег не сможет», — подытожил Зеленский.

Также отметил, что уже отправился в Брюссель, где встретится с рядом чиновников. В частности, с Урсулой фон дер Ляен (президент Европейской комиссии), Марком Рютте (генсек НАТО) и другими.

Напомним, Бельгия, на территории которой хранится большая часть (около 189 миллиардов евро) блокированных средств РФ, отвергла план Еврокомиссии. Европейский центральный банк (ЕЦБ) его тоже не поддержал.

К слову, США призвали Европу заблокировать выделение Украине «репарационного кредита» из российских активов.