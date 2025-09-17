Украина больше не отправляет своих военных на обучение за границу: Зеленский объяснил причину

Украина изменила подход к военным учениям — Зеленский / © Associated Press

С начала полномасштабной войны украинских военных отправляли на обучение за границу — в Балтийские и Северные страны, Великобританию, Польшу и США. Однако уже во второй год войны ситуация изменилась, и подготовка начала происходить преимущественно внутри страны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Сейчас после трех с половиной лет войны украинские военные уже не выезжают за границу на учебу. Напротив, офицеры и представители иностранных государств приезжают в Украину, чтобы перенимать боевой опыт.

«Сегодня мы находимся в лучшей форме с точки зрения технологий. Россияне тоже пытаются учиться, но мы двигаемся быстрее, ведь у нас меньше бюрократии. Мы можем быть очень полезны для всего мира, прежде всего для Европы, потому что мы партнеры и открыты к сотрудничеству», — подчеркнул президент.

Украина готова делиться опытом с партнерами, в то время как Россия использует его исключительно для войны.

«Они не могут получить такие технологические знания от России, но я думаю, что на сегодняшний день только Украина и РФ имеют такой уровень знаний. Они наши враги, настоящие враги, но мы должны признать, что они быстро учатся. из-за войны, а не потому, что они умны, а европейцы — нет. Конечно, нет. А потому, что они находятся в состоянии войны, значит, им нужно быстро двигаться. И мы двигаемся быстрее россиян, потому что мы меньше», — сказал Зеленский.

Развитие военных инноваций требует дальнейшего финансирования от партнеров. Это позволит не только удерживать темп, но и сохранить технологическое преимущество над врагом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что глава Кремля Владимир Путин хочет манипулировать США во избежание новых санкций.

По словам Зеленского, Москва опасается санкций, особенно «тотальных», поскольку они могут парализовать производство оружия.