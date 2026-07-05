Украина больше платит, чтобы иностранные бойцы ехали на фронт: Business Insider о том, что проблема не только в деньгах

Конец эпохи идеалистов: как затяжная война изменила мотивацию иностранных добровольцев

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Украина предлагает иностранным бойцам более высокую заработную плату и срочные контракты для выполнения опасных ролей в пехоте и штурмовых подразделениях на передовой. Этот шаг может помочь решить одну из самых больших проблем Киева с человеческими ресурсами на фронте.

Однако только высоких зарплат для иностранных наемников может быть недостаточно. Почему иностранные добровольцы все менее охотно едут в Украину, выяснял Business Insider.

Проблема «дверей назад»: почему короткие контракты неэффективны

Иностранные бойцы рассказали, что успех этих усилий будет зависеть от того, сможет ли Украина убедить новобранцев оставаться дольше, а не уходить сразу после достижения шестимесячного минимума.

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«Конечно, за деньгами придет еще больше ребят», — сказал Райан О’Лири, командир роты Chosen, добровольческого подразделения в Украине. Однако он отметил, что это не решит автоматически проблемы страны с кадрами, поскольку в Киеве все еще существуют «двери назад» — выезжающие после краткосрочных контрактов иностранцы.

Должности на передовой часто описывают как зоны смертельного риска, а угроза дронов усложняет не только выживание, но даже сам процесс их попадания. Однако оплата может быть сильной мотивацией.

«Сейчас мы видим, что большое количество иностранцев приезжает в Украину воевать, потому что сегодняшняя зарплата их уже привлекает», — сказал министр обороны Михаил Федоров в прошлом месяце. «Если мы говорим о повышении, это привлечет еще больше иностранцев, и тогда они смогут укрепить нашу линию фронта».

О’Лири сказал, что более высокая оплата труда и более длинные контракты могут помочь, если они заставят иностранных бойцов оставаться на год или дольше. Проблема, по его словам, заключается в том, что многие иностранные добровольцы традиционно рассматривали шесть месяцев как конечную точку, чтобы заработать денег и уехать. Такие солдаты оставляли Украине мало отдачи от времени и денег, потраченных на обучение и оснащение.

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По его словам, до тех пор, как новобранец завершит базовую подготовку и достигнет боевой части, у краткосрочного шестимесячного контракта может оставаться всего несколько недель для операций на передовой. Поэтому наличие более длинных контрактов является ключевым, но только при условии, что Украина сможет предоставить бойцам достаточно убедительную причину избрать их.

От идеализма к прагматизму: новый мировой рынок опытных бойцов

Иностранные добровольцы стекались в Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, причем многих из них побуждали к борьбе идеологические или политические причины — чувство долга защищать страну, на которую напал ее гораздо более крупный сосед, а не финансовые стимулы.

Однако ситуация изменилась, поскольку война затянулась, сказал «Канте», иностранный военный, который по соображениям безопасности попросил назвать его позывной.

Он сказал, что «мотивированных иностранных бойцов» стало меньше, добавив, что многие добровольцы погибли в боях или покинули страну, и Украина теперь должна заполнить эти вакансии. Сейчас добровольцы все чаще присоединяются по финансовым причинам.

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Украина уже не конкурирует только за идеалистов; она также конкурирует на мировом рынке за опытных бойцов.

«Если вам нужны ребята, вам нужно заплатить», — сказал он.

Не только деньги: какие условия требуют сменить иностранцы

Канте, служивший в пехоте и штурмовых подразделениях в Украине, сказал, что оплата труда должна быть конкурентоспособной с тем, что могут зарабатывать опытные бойцы в других конфликтах, например бывший южноамериканский офицер, знакомый с боями с повстанцами, который решается на контракт в таком месте, как Судан.

Украинские военнослужащие рассматривают новые контракты в качестве положительного шага для Киева. Юрий, офицер подразделения радиоэлектронной борьбы, назвал привлечение иностранных боевиков одним из лучших решений для решения проблем с человеческими ресурсами.

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Спрос Киева на иностранных боевиков происходит на фоне острой проблемы с нехваткой личного состава уже более четырех лет после начала российского вторжения. Пехота и штурмовые войска являются одними из наиболее пострадавших сил на поле боя, и Украине трудно удерживать укомплектованные подразделения на передовой, поскольку война затянулась.

По словам О’Лири, иностранные бойцы часто покидают войну после шести месяцев из-за более глубоких проблем, в частности ограниченного доступа к цифровым военным системам Украины и меньшем ежедневным льготам. Решение этих проблем, по его словам, может иметь большее значение для содержания военнослужащих, чем более высокая заработная плата.

«Они (Украина — Ред.) уже исправили вопрос с постоянным местожительством и гражданством, поэтому я думаю, что это один шаг вперед», — сказал он, добавив, что Киеву теперь нужно «просто работать над созданием равных условий для иностранцев, чтобы казалось, что мы на одной волне с украинцами».

Министерство обороны Украины заявило, что пока не может комментировать эти усилия. В целом иностранные бойцы отметили, что Украина движется в правильном направлении по содержанию военных талантов из-за границы.

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Чарли, ветеран военной службы США и нынешний кандидат в 3-й армейский корпус Украины, заявил, что новые контракты и выплаты являются «положительными шагами» со стороны Киева, направленными на стимулирование иностранных бойцов оставаться дольше. По соображениям безопасности, он попросил назвать его позывной.

«Я думаю, что украинцы делают доброе дело, понимая, что в страну приезжает иностранная демографическая группа со всего мира, которая укрепляет их Вооруженные силы, и они действительно делают что-то, чтобы стимулировать людей приезжать — стимулировать людей оставаться — а не просто пробыть минимум шесть месяцев и потом ехать», — сказал Чарли.

Он сказал, что долгосрочные контракты могут быть наиболее привлекательными для иностранных бойцов, приезжающих в Украину по боевому опыту, которого они не найдут ни на одном поле боя.

«Если посмотреть на современный мир, — сказал Чарли, — лучшее место, чтобы получить такой опыт, будучи иностранцем, — это Украина».

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Ранее издание Le Monde написало, что Украина тихо распустила Интернациональный легион.

Напомним, о проблеме расформирования Интернационального легиона, мнения экспертов и самих добровольцев на этот счет ТСН.ua собрал в этой статье.

Ранее издание The New York Times рассказало, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии. Командир взвода бригады Нацгвардии «Рубеж», герой Украины Владислав Стоцкий рассказал о преимуществах колумбийских добровольцев.

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