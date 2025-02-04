Украина будет нуждаться в специалистах с Африки и Азии: эксперт предупредил о кадровом дефиците

Около 2 миллионов формально безработных украинцев не готовы занять вакантные должности.
Украинскому бизнесу пока не хватает более 3 млн работников, что составляет 32% от численности персонала.
Об этом рассказал доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире Вечер.
В течение ближайших 5-7 лет Украина будет нуждаться в специалистах из Бангладеша, Индии, Африки и Ближнего Востока. При этом, отмечается, что около 2 миллионов формально безработных украинцев не готовы к переезду или переобучению, чтобы занять вакантные должности.
Эксперт отметил, что эти люди ждут, что бизнес сам придет к ним, но этого не произойдет. По его словам, украинцам следует становиться более адаптивными и оперативно меняться. Кроме того, государство должно создать условия, чтобы процесс найма работников стал проще.
"А что касается работников из Бангладеша — это реальность. Бангладеш, Индия, страны Африки, страны Ближнего Востока будут поставщиками человеческого ресурса для производственных предприятий, аграрных предприятий, логистических. Потому что нам действительно, не будет хватать несколько миллионов трудовых ресурсов в следующие 5-7 лет ", — отметил эксперт.
Напомним, украинки все чаще овладевают новыми специальностями из-за мобилизации мужчин.
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