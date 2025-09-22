ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
306
Время на прочтение
2 мин

Украина будет отправлять свои войска в Турцию и Британию — детали законопроекта Зеленского

Планируется отправить, в частности, корвет "Гетман Иван Мазепа" в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Украина будет отправлять свои войска в Турцию и Британию — детали законопроекта Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий временную отправку подразделений Военно-морских сил Украины в Турцию и Великобританию.

Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.

Согласно законопроекту, военные будут находиться в Турции и Британии до окончания военного положения в Украине.

Основной целью такого шага является обучение и овладение современной военной техникой.

Что предлагает законопроект и во сколько это обойдется

Объяснительная записка к инициированному президентом законопроекту детализирует причины и механизмы отправки подразделений ВМС в другие страны. Основная цель — усиление национальной безопасности и обороны, а также освоение современной военной техники.

«В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой стороны на прохождение военных кораблей по Черноморским проливам Минобороны Украины (по представлению командования ВМС ВСУ) информирует президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.

На эти мероприятия в 2025 году запланировано выделить 135 млн грн. из бюджета Минобороны.

Законопроект предлагает отправить корвет «Гетман Иван Мазепа» в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих в Турцию.

А в Великобританию и Северную Ирландию:

  • противоменный корабль «Черкассы» (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

  • противоменный корабль «Чернигов» (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

  • противоменный корабль «Мариуполь» (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

  • противоменный корабль «Мелитополь» (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

  • противоменный корабль «Геническиск» (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

  • управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-морских сил ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

Ранее ВМС Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Крыму. Речь идет о ключевом коммуникационном узле ЧФ РФ в Севастополе, обеспечивающем управление подразделениями оккупационного флота.

Напомним, в Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных.

Эксперты отмечают, что реестр будет доступен уже к концу 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
306
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie