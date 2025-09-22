- Дата публикации
Украина будет отправлять свои войска в Турцию и Британию — детали законопроекта Зеленского
Планируется отправить, в частности, корвет "Гетман Иван Мазепа" в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий временную отправку подразделений Военно-морских сил Украины в Турцию и Великобританию.
Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.
Согласно законопроекту, военные будут находиться в Турции и Британии до окончания военного положения в Украине.
Основной целью такого шага является обучение и овладение современной военной техникой.
Что предлагает законопроект и во сколько это обойдется
Объяснительная записка к инициированному президентом законопроекту детализирует причины и механизмы отправки подразделений ВМС в другие страны. Основная цель — усиление национальной безопасности и обороны, а также освоение современной военной техники.
«В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой стороны на прохождение военных кораблей по Черноморским проливам Минобороны Украины (по представлению командования ВМС ВСУ) информирует президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.
На эти мероприятия в 2025 году запланировано выделить 135 млн грн. из бюджета Минобороны.
Законопроект предлагает отправить корвет «Гетман Иван Мазепа» в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих в Турцию.
А в Великобританию и Северную Ирландию:
противоменный корабль «Черкассы» (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
противоменный корабль «Чернигов» (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
противоменный корабль «Мариуполь» (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
противоменный корабль «Мелитополь» (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
противоменный корабль «Геническиск» (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;
управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-морских сил ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.
Ранее ВМС Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Крыму. Речь идет о ключевом коммуникационном узле ЧФ РФ в Севастополе, обеспечивающем управление подразделениями оккупационного флота.
Напомним, в Украине вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных.
Эксперты отмечают, что реестр будет доступен уже к концу 2025 года.