Украина будет отправлять свои войска в Турцию и Британию — детали законопроекта Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий временную отправку подразделений Военно-морских сил Украины в Турцию и Великобританию.

Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.

Согласно законопроекту, военные будут находиться в Турции и Британии до окончания военного положения в Украине.

Основной целью такого шага является обучение и овладение современной военной техникой.

Что предлагает законопроект и во сколько это обойдется

Объяснительная записка к инициированному президентом законопроекту детализирует причины и механизмы отправки подразделений ВМС в другие страны. Основная цель — усиление национальной безопасности и обороны, а также освоение современной военной техники.

«В случае прекращения или отмены военного положения в Украине и при наличии разрешения Турецкой стороны на прохождение военных кораблей по Черноморским проливам Минобороны Украины (по представлению командования ВМС ВСУ) информирует президента Украины о необходимости возвращения или отзыва указанных подразделений и осуществляет подготовку и обеспечение возвращения подразделений к местам постоянной дислокации в Украине.

На эти мероприятия в 2025 году запланировано выделить 135 млн грн. из бюджета Минобороны.

Законопроект предлагает отправить корвет «Гетман Иван Мазепа» в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих в Турцию.

А в Великобританию и Северную Ирландию:

противоменный корабль «Черкассы» (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоменный корабль «Чернигов» (типа Sandown) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоменный корабль «Мариуполь» (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоменный корабль «Мелитополь» (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

противоменный корабль «Геническиск» (типа Alkmaar) в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих;

управление 1-го дивизиона противоминных кораблей Флотилии Военно-морских сил ВСУ в составе штаба противоминных действий численностью до 20 военнослужащих.

