Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка будет передавать США и европейским партнерам данные о реальных намерениях России.

Об этом он сообщил на официальной странице.

Зеленский сообщил, что поручил продолжить «конструктивную работу» с командой Президента Трампа и европейскими правительствами. Цель — своевременное информирование партнеров о всех действиях Кремля, которые могут повлиять на совместные дипломатические и решения безопасности.

Украинский лидер отметил, что партнеры получают информацию о попытках РФ использовать переговоры по снижению международного давления.

В частности, это касается санкций и решений безопасности относительно фронта и возможного прекращения огня.

Зеленский также поблагодарил Андрея Гнатова за «содержательный бриф» по оценке ситуации на фронте, предоставленном американскими партнерами. По его словам, вместе с представителями разведки стороны обсудили возможные шаги на фронте и риски срыва договоренностей при достижении временного перемирия.

Напомним, украинская делегация и представители США во время переговоров во Флориде доработали Женевский документ, лежащий в основе мирного плана. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Рустем Умеров и участники переговоров наметили ключевые акценты американской стороны и продолжают привлекать европейских партнеров к формированию решений.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассматривает дипломатический процесс как серьезный инструмент достижения настоящего мира и гарантий безопасности, и этот подход ожидает от России. Умеров будет поддерживать постоянный контакт с Вашингтоном, чтобы согласовать график дальнейших встреч.