Остин анонсировал системы ПВО и снаряды для ВСУ

Страна продолжит стоять бок о бок с нами.

США пытаются сделать все, чтобы Украина получила то, в чем нуждается в нужное время. Ведь это все может укреплять ситуацию на поле боя.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины.

Как детализировал Остин, государство предоставляет амуницию для HIMARS, укрепляет системы ПВО и тяжелую бронетехнику. После того, как президент США Джо Байден подписал в прошлом году помощь на сумму 51 млрд долл., предоставляются пакеты помощи.

"РФ сейчас диспонирует разными ресурсами такими как "шахеды", дроны и корейские ракеты. Мы видим, что сейчас переживает невинное население Украины. Поэтому сейчас в топ-приоритетах на нашей повестке дня есть системы ПВО и снаряды к этим системам, чтобы Украина могла немедленно сейчас закрывать свое небо", – заявил Остин.

Чиновник отмечает: Украина в ближайшее время будет получать обещанное. Да, очередной пакет на сумму 400 млн дол. было подписано в начале месяца.

"Для того чтобы укреплять защиту и оборону Киева, были выданы новые батареи Patriot. Мы также следуем требованиям, которые Украина нам передает относительно новых снарядов для NASAMS, HIMARS, снарядов 155 мм, дежурных системы Javelin и т.д.", — сказал глава Минобороны США.

Этот пакет, добавил он, также включает в себя бронетехнику, чтобы Украина могла восстановить свой арсенал.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 26 апреля выделили самый большой пакет военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 6 млрд. долларов.

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