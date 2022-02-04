Украина будет получать от США информацию о возможных российских провокациях

Обнародование таких планов позволит избежать их воплощения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил за информацию о возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства в пятницу, 4 февраля.
Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов в действительность и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере.
В ходе телефонного разговора госсекретарь США также проинформировал главу украинской дипломатии об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "бредом" заявление Соединенных Штатов о том, что Москва готовит фейковое видео как повод для вторжения в Украину.
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