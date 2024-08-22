Украина будет помогать ветеранам вернуться к гражданской жизни: что планируют сделать

Стратегии ветеранской политики должны охватить все сферы взаимодействия государства и ветеранов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №512/2024 от 22 августа 2024 года о безотлагательных мерах по поддержке ветеранов войны и членов их семей. В частности, правительству поручено срочно утвердить стратегии ветеранской политики и возвращения защитников и защитниц Украины в гражданскую жизнь.

Об этом президент заявил во время выступления на Международном ветеранском форуме.

"Сегодня я своим указом поручил правительству утвердить национальную стратегию ветеранской политики и стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни", – сообщил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, эти две стратегии должны охватить все сферы взаимодействия между государством и ветеранами, "от начальных шагов возвращения воина к гражданской жизни, до возможности ветерана укреплять жизнь общины, региона, государства".

Поручение президента Кабинету министров Украины

Указом президента Украины правительству поручено утвердить две стратегии, касающиеся положения ветеранов:

стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и план мер по ее реализации;

стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года и план мероприятий по ее реализации.

Также правительство должно принять меры по работе "ветеранских пространств":

обеспечить территориальную доступность к учреждениям и организациям, которые занимаются реинтеграцией ветеранов войны в гражданскую жизнь;

организовать для ветеранов комплексную реабилитацию и адаптацию с целью укрепления их жизнестойкости;

обеспечить правовую поддержку и юридическое сопровождение ветеранам войны и членам их семей;

обеспечить предоставление информационно-консультативной помощи ветеранам.

В частности, информационно-консультативная поддержка предусматривает создание консультативно-аналитического центра "Единая ветеранская линия". Президент подчеркнул, что этот вопрос должен быть проработан безотлагательно.

Поручение президента для ОВА и КГГА

Президент также поручил областным военным администрациям и Киевской ГГА принять меры по поддержке ветеранов войны и членов их семей, а также обеспечить ветеранам действенную помощь – общественную и экономическую.

В частности, речь идет о таких шагах:

создание ветеранских пространств, центров жизнестойкости, центров психического здоровья;

содействие функционированию на базе ветеранских пространств групп самопомощи (в формате "равный – равному") в том числе для предупреждения или преодоления негативных последствий войны;

мониторинг региональных рынков труда для содействия трудовой занятости ветеранов и активной вовлеченности их в жизнь общества;

повышение коммуникации с ветеранами и членами их семей и создание безбарьерного пространства для улучшения их благосостояния;

проявление уважения к ветеранам войны, чествование памяти погибших защитников и защитниц Украины.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования, то есть с сегодняшнего дня, 22 августа.

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