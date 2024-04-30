Украина будет привлекать больше женщин к разминированию территорий

Средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов составляет около 30%.

В Украине планируют привлечь больше женщин в противоминную деятельность.

Об этом рассказала министерша экономики Юлия Свириденко.

Она рассказала, что таким образом можно улучшить эффективный процесс. Украина заинтересована в поддержке Канады по продвижению гендерно-трансформационной противоминной деятельности в нашей стране.

"Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности. Это касается всех видов деятельности, в том числе разминирования", — заявила она.

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У Украины на сегодняшний день уже есть заметные результаты. Так, средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов составляет около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность".

"Мы стремимся увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности, поэтому для нас ценна поддержка наших канадских партнеров в этом вопросе", — сказала Свириденко.

Помощь Канады

Договор Канады на противоминную деятельность предполагает около 28,6 млн дол. США с 2022 года и состоит из 12 проектов. Также Канада выделила средства на проекты в сфере ГТД (в рамках 28,6 млн долл. США).

"Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, мы нуждаемся больше операторов по разминированию, больше техники, обучение саперов. Правительство рассматривает вопросы государственного финансирования частных операторов, что позволит увеличить количество таких компаний на рынке Украины, а также заинтересовать международные компании активно присоединяться к процессу разминирования украинских земель", — отметила Свириденко.

Напомним, что Украина является самым заминированным государством мира.

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