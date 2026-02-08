Украина будет продавать дроны за границу: детали от Зеленского

Зеленский / © Associated Press

В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров, где будут производить украинские дроны . Речь идет как о Балтийских странах, так и о странах Северной Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, в 2026 году будут работать представительства, количество которых составит десять единиц.

«В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это работающая линия. В Великобритании действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», - подчеркнул лидер государства.

Зеленский акцентировал: сегодня безопасность Европы построена на технологиях и, в частности, дронах.

«Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании ощущают такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что подписал санкции против компаний, причастных к производству ракетного или дронового оружия РФ. Украинский лидер заверил: именно благодаря иностранным компонентам производство этого оружия стало возможным. И россияне продолжают получать их путём обхода санкций.

«И именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения», – заявил он.