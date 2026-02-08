ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

Украина будет продавать дроны за границу: детали от Зеленского

Зеленский заявил, что Украина начинает продажу дронов собственного производства за границу.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зеленский

Зеленский / © Associated Press

В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров, где будут производить украинские дроны . Речь идет как о Балтийских странах, так и о странах Северной Европы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, в 2026 году будут работать представительства, количество которых составит десять единиц.

«В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это работающая линия. В Великобритании действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», - подчеркнул лидер государства.

Зеленский акцентировал: сегодня безопасность Европы построена на технологиях и, в частности, дронах.

«Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании ощущают такое пространство свободы, что могут заходить на все другие рынки», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что подписал санкции против компаний, причастных к производству ракетного или дронового оружия РФ. Украинский лидер заверил: именно благодаря иностранным компонентам производство этого оружия стало возможным. И россияне продолжают получать их путём обхода санкций.

«И именно против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов — вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения», – заявил он.

Дата публикации
Количество просмотров
169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie