Украина будет пытаться как можно быстрее реализовать договоренности с США — Зеленский

Президент провел расширенное совещание, на котором обсуждались договоренности с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не будут тратить попусту время и будут стараться как можно скорее реализовать все договоренности, которые были достигнуты во время последнего визита в США.

Об этом глава государства заявил во время своего вечернего обращения.

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Зеленский отметил, что 26 декабря у него состоялось расширенное совещание по реализации договоренностей с Вашингтоном.

"Пора терять не будем. Все, о чем договорились в Соединенных Штатах, реализуем быстро. Настолько, насколько это возможно", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты разработали специальный план для ускоренного развертывания зенитно-ракетного комплекса Patriot, передачу которого анонсировал президент Джо Байден.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ближайшие месяцы, до конца февраля, Украина намерена провести "мирный саммит" в Организации Объединенных Наций, чтобы положить конец войне.

Зеленский за 26 декабря: три главных пункта в день

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