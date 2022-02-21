Украина будет самостоятельно замещать отмененные рейсы иностранных компаний — министр инфраструктуры

В Министерстве отмечают, что решение иностранных компаний повлекло за собой именно "информационное обострение ситуации, а не реальные изменения по безопасности полетов".

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями, чтобы те запустили дополнительные рейсы на маршруты, где иностранные авиакомпании их отменили.

Об этом во время брифинга по ситуации на рынке авиаперевозок рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, пишет Укринформ.

"Министерство для обеспечения бесперебойного авиасообщения ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями о возможности скорейшего запуска дополнительных рейсов на маршрутах, где иностранные авиакомпании приняли решение об их отмене", — рассказал глава Мининфраструктуры.

По его словам, решение иностранных компаний повлекло за собой именно "информационное обострение ситуации, а не реальные изменения по безопасности полетов".

Напомним, норвежская авиакомпания Norwegian останавливает полеты над Украиной из-за сложившейся ситуации, ссылаясь на оценку безопасности. А авиакомпания SkyUp Airlines возобновила продажу билетов на рейсы в и из Украины на все даты.

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