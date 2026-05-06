Украина будет самой жаркой страной Европы: синоптик дала прогноз на 7 мая

7 мая Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: температура будет достигать +28 градусов, но уже вскоре дождей станет больше, а жара начнет спадать.

Жара в Украине / © Credits

В Украине 7 мая еще удержится жаркая погода – днем температура поднимется до +22…+28 градусов.

По словам синоптик Натальи Диденко, сегодня и завтра Украина будет оставаться самой жаркой страной Европы.

В четверг дожди с грозами возможны только в западных областях. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

В то же время, на западе Украины ожидается сильный юго-западный ветер, местами он может достигать штормовых значений.

В Киеве 7 мая осадки не прогнозируются. Максимальная температура воздуха будет около +25 градусов. Юго-западный ветер будет порывистым.

В дальнейшем, по прогнозу синоптик, дождей с грозами в Украине станет больше, а температура воздуха начнет снижаться. В то же время в восточных областях еще сохранится очень теплая погода.

Между тем, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что арктический воздух переместился далеко на юг, из-за чего на западе Турции царит нетипичная прохлада с дневными показателями лишь +5…+7 градусов тепла. В то же время в балтийских странах столбики термометров подскочили до отметки +23 градуса.

