Украина будет сбивать "Шахеды" своим "длинным" P1-SUN: чем он особенный

Дрон-перехватчик P1-SUN Long

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Украинская компания SkyFall представила на выставке Eurosatory 2026 новую версию дрона-перехватчика P1-SUN Long. Модернизированный аппарат способен поражать “Шахеды» на значительно большем расстоянии благодаря усовершенствованным характеристикам и интегрированному искусственному интеллекту.

Об этом пишет Defense Express.

Обновленная версия дрона-перехватчика получила существенно улучшенные характеристики и расширенный функционал по сравнению с предшественником. В частности, P1-SUN Long имеет:

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дальность полета до 33 км,

практический потолок до 9 км,

боевую часть массой 800 граммов,

максимальную скорость свыше 310 км/ч.

Для сравнения, предыдущая модификация P1-SUN демонстрировала дальность полета, по разным оценкам, от 15 до 23 км, потолок до 5 км, такую же боевую часть весом 800 грамм и максимальную скорость более 300 км/ч.

Кроме того, P1-SUN Long получил интегрированный искусственный интеллект, способный автономно выявлять цели, сопровождать их и удерживать. Благодаря этому оператору становится проще работать, а реагирование на угрозы становится быстрее и точнее.

Интересно, что для работы модуля искусственного интеллекта на борту P1-SUN Long используют обычный процессор вместо дорогих и дефицитных из-за стремительного распространения ИИ-видеокарт. Это должно помочь сохранять стабильность производства даже в случае осложнений на рынке.

Характеристики дрона-перехватчика P1-SUN Long

Для обучения бортового ИИ компания SkyFall привлекла тысячи часов реальных полетов и симуляций. В то же время, в тестировании и совершенствовании алгоритмов помогал собственный беспилотник компании, который воспроизводит тепловую сигнатуру «Шахеда».

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Также P1-SUN Long интегрирован с системой дистанционного управления SkyFall, что позволяет управлять перехватчиком из любой точки мира при наличии Интернет-соединения. Кроме того, новая модификация оснащена системой дистанционного обновления программного обеспечения и алгоритмами ИИ даже непосредственно в условиях фронта.

В компании отмечают, что P1-SUN Long уже вовлечен в защиту украинского неба, и за это время Силы обороны Украины с его помощью перехватили десятки российских «Шахедов». Стоит отметить, что с помощью предыдущей версии P1-SUN уже были уничтожены тысячи российских беспилотников.

В этом году предидущую версию P1-SUN вместе с несколькими другими FPV-дронами-перехватчиками впервые в мире интегрировали на борт самолета Ан-28, фактически превратив обычный транспортный самолет в настоящий истребитель «Шахедов».

Напомним, за последние полгода дроны-перехватчики P1-SUN уничтожили более 3500 «Шахедов». По словам производителя, благодаря модернизации беспилотники получили ИИ для эффективного выявления и поражения целей, а в планах — разработка системы, позволяющей одному оператору управлять десятью аппаратами одновременно.

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