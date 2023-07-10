"Украина будет в НАТО": Зеленский обратился к украинцам и подтвердил, что едет на саммит в Вильнюс

По словам президента, "де-факто Украина уже в Альянсе", а сейчас идет работа "над конкретными словами такого подтверждения".

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, вечером 10 июля, Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

По его словам, саммит НАТО может помочь и нашему государству, и всему Альянсу, и глобальной безопасности.

"Чрезвычайно активно работаем в эти дни! Еще активнее, чем когда-либо. И хотя эта работа почти на сто процентов сейчас – за кулисами, ее значение не меньше, чем любой публичной работы.

Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас, сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил всех стран НАТО, которые приняли соответствующие совместные декларации и заявления с Украиной относительно нашей интеграции.

"Большинство Альянса – четко "за" нас", – заверил президент.

По его мнению, подвиг украинских героев напомнил все ценности, ради защиты которых и было создано НАТО.

"Именно украинская восточная граница, граница нашего государства и позиции наших воинов — это та граница, которую больше никогда не перейти российской диктатуре, которая в разных формах, но всегда, всегда пыталась покорить народы Европы", — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что именно от Украины зависит безопасность на восточном фланге НАТО. Он уверен, что де-факто Украина уже в Альянсе.

"Наше оружие – это оружие Альянса. Наши ценности – это то, во что верит Альянс. Наша защита – это именно тот элемент формулы Европы, который делает его объединенным, свободным и в мире. Вильнюс должен все это подтвердить", – говорит Зеленский.

По его словам, сейчас идет работа "над конкретными словами такого подтверждения".

"А мы уже понимаем факт – Украина будет в Альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм обретения членства стал максимально ясным и быстрым. Наша работа ради этого – работа всей команды Украины – будет продолжаться ежеминутно в течение этих дней", – пояснил президент.

Кроме того, в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – с лидерами или представителями разных стран. В частности, речь будет идти о противовоздушной обороне для наших городов и создании полноценного воздушного щита, а также оружии для фронта.

Зеленский уверен, что "для наших воинов могут быть хорошие оружейные новости из Вильнюса".

"Это честь для меня – представлять таких людей и такую Украину!", – подытожил президент, тем самым фактически подтвердив, что поедет в Вильнюс.