Украина вспоминает одну из самых трагических страниц своей истории — искусственный голод / © pexels.com

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Сегодня, 28 ноября, в Украине отдают дань памяти миллионов людей, погибших во время Голодоморов XX века. День памяти традиционно выпадает на четвертую субботу ноября.

В 16:00 украинцы присоединятся к общенациональной минуте молчания, а в домах зажгут свечи памяти.

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С каких пор чествуем День памяти жертв голодоморов

Впервые годовщину отметили в 1993-м, спустя 60 лет после трагедии.

В 1998 году Указом президента установлен День памяти жертв Голодомора — ежегодно в четвертую субботу ноября. В этот день украинцы зажигают у окон свечи — в память об убитых голодом.

В 2006 году Верховная Рада приняла Закон о признании Голодомора геноцидом украинского народа. А в ноябре 2008-го в Киеве был построен Национальный мемориал жертв Голодомора.

В 2009 году Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по голоду в Украине по признакам преступления геноцида.

В январе 2010-го Апелляционный суд города Киева постановил, что в 1932–1933 годах в Украине Сталин и его приспешники совершили преступление геноцида.

К ⁣‌​​‍‌⁠⁠‍⁠‍⁠⁠⁠⁠⁣чествованию приобщаются не только в Украине, но и украинские громады за рубежом. Люди зажигают свечи дома, приходят к мемориалам и памятным местам, участвуют в поминальных мероприятиях.

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Три массовых голода в Украине в ХХ веке

В течение ⁣‌​​‍‌⁠​⁠⁠‍⁠‍⁠⁠⁠⁠⁣ХХ века Украина пережила три масштабных голода, связанных с политикой советской власти:

● 1921–1923 годы. Массовый голод охватил южные регионы Украины. Его причинами стали последствия войны, засуха, продовольственная политика большевиков и принудительное изъятие зерна.

● 1932–1933 годы. Голодомор, законодательно признанный геноцидом украинского народа. Советская власть целенаправленно создала условия, приведшие к массовой гибели украинцев.

● ⁣‌‍‌⁠⁠⁠‍⁠‍⁠⁠⁠⁠⁣1946–1947 годы. Очередной массовый голод в послевоенной Украине. Его усугубили засуха, последствия войны и хлебозаготовительная политика СССР.

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