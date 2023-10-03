Украина держит за границей новые трансформаторы, ожидая возможных обстрелов РФ — The Economist

Украина планирует изготовить и заказать в общей сложности 100 новых высоковольтных трансформаторов взамен тех, которые уничтожила Россия своими ракетными обстрелами прошлой зимой.

Большинство из новых трансформаторов будут сохраняться за границей, пока они не станут вновь необходимы Украине, ведь РФ вероятнее всего снова продолжит свой террор этой зимой.

Об этом пишет The Economist.

"Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена внутри страны, а половина — закуплена за границей. Но атаки украинских заводов привели к тому, что фактически было сделано мало отечественных. Иностранные трансформаторы будут сохраняться в Польше и Румынии до тех пор, пока они не потребуются", — говорится в материале.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна готовится к новым возможным атакам на свою энергетическую систему. Однако в этом году она значительно более уязвима, чем была в прошлом году, ведь больше нет избыточных мощностей, а запасного оборудования мало.

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В то же время сообщается, что украинские инженеры нашли "замысловатые" схемы распределения электроэнергии и оборудования по стране. К тому же после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но только недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые можно снова подключить в случае необходимости.

Следует отметить, что согласно отчету Программы развития ООН в апреле 2023 года мощности по производству электроэнергии сократились на 51% по сравнению с периодом перед вторжением России в феврале 2022 года.

Напомним, в северных регионах Украины повышается эффективность системы противовоздушной обороны, чтобы лучше защитить энергетические объекты от российских ударов.

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