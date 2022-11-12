Украина до сих пор не установила дипотношения с семью странами — Кулеба

Министр сказал, что "это белые пятна, которые мы должны для себя открыть и закрасить на карте мира".

В мире осталось семь стран, с которыми Украина до сих пор не установила дипломатические отношения.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время видеовключения из аэропорта Пномпеня (Камбоджа).

"Вы, наверное, не в курсе, но за 30 лет независимости Украины, все еще есть семь стран в мире, с которыми в Украине не установлены дипломатические отношения", — отметил Кулеба.

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Министр сказал, что "это белые пятна, которые мы должны для себя открыть и закрасить на карте мира".

"Украина — это уже государство-легенда, и не может не быть у него дипломатических отношений с кем-то в мире, если речь не идет о случае сознательного расторжения нами дипломатических отношений с теми, кто фундаментально нарушает наши национальные интересы", — заявил он.

Кулеба отметил, что среди этих семи стран есть одна страна из Океании – это Папуа-Новая Гвинея.

Глава украинского МИД провел телефонный разговор с министром иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастином Ткаченко, у которого есть украинское происхождение.

"Мы договорились начать процесс установления дипломатических отношений", – заявил Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба прокомментировал вероятность переговоров с Россией. Он отметил, что разговоры о переговорах – это привычная тактика агрессора.

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