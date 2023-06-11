Украина до сих пор не знает судьбу военнопленных, переданных Венгрии — ГУР

Украина будет вести переговоры со всеми участниками передачи военных и выяснять детали.

Украина до сих пор не получила информации о пребывании и передаче украинских военнопленных РПЦВенгрии.

Представитель ГУР Минздрава Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что украинские власти до сих пор не знают, где находятся военные.

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"Состоянием сейчас у нас нет информации о том, что факт произошел, что пленные уже на территории этой страны и на свободе. Поскольку Украина — это цивилизованное государство, то для нас главное — человек и жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций с стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе", – заявил он.

Юсов заявил, что Украина будет вести переговоры со всеми участниками передачи военных и выяснять детали.

"А все остальное мы выясним и прокомментируем. Тема чувствительна, здесь любое слово может повлиять на результат. Мы будем говорить со всеми участниками этого процесса и выяснять моменты", – заявил он.

Представитель ГУР отметил, что Кремль не выполняет гуманитарное право и Женевские конвенции.

"Но факт остается фактом — Россия не выполняет гуманитарное право и Женевские конвенции, а использует их, манипулирует в своих интересах", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия планирует провести пресс-конференцию с украинскими военнопленными, на которой они должны будут раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.

Кроме того, мы ранее информировали, что вице-премьер-министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил, что РПЦ передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья.

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