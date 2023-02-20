"Украина добилась успеха и будет побеждать в дальнейшем": Байден в Киеве сделал мощное заявление

Байден во время визита в Киев выразил уверенность в победе Украины в войне.

Украина уже добилась успеха в войне, которую развязала Россия, несмотря на все ожидания и в дальнейшем будет одерживать победы на поле битвы.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, война начатая РФ стала самым большим вооруженным конфликтом в Европе.

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", – заявил президент США.

По словам Байдена, большим вызовом американской администрации стало построение международной коалиции в поддержку Украины. Президент США отметил, что Вашингтону удалось собрать коалицию наций, которые помогают Украине защищать себя беспрецедентной экономической, военной и гуманитарной поддержкой.

"Американский народ знает-неукротимая агрессия является угрозой для всех нас. Мы собрали коалицию наций от Атлантики до Тихоокеанского региона. НАТО. Япония. Количество наций — более 50, которые помогают Украине защищать себя беспрецедентной экономической, военной и гуманитарной поддержкой. Сильнейшие экономики мира собрались", чтобы перекрыть жизненные потоки российской экономики. Итого мы собрали 700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО", — сказал Байден.

Кроме того, во время своего визита Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Как известно, 20 февраля в Киев прибыл президент США Джо Байден.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что визит Байдена является стратегическим. В частности, украинские власти ожидают решения ряда вопросов в контексте борьбы с российскими оккупантами.