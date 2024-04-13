Украина договаривается с несколькими странами о передаче ПВО: детали от FТ

Киев заявляет, что Украина оказалась в очереди за Patriot и ракетами к ним.

Киев лоббирует отправку в Украину систем Patriot из Польши и Испании, а также с Румынией — по SAMP/T. Впрочем, европейские страны отвергают эти призывы. Мол, им нужно сохранить свои оборонные возможности.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"Им нужно всего семь (батарей ПВО – Ред.). Однако здесь все сложно", — заявил источник издания.

К слову, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал "невероятным", что западные страны не могут предоставить Украине семь дополнительных батарей Patriot, учитывая тот факт, что в их арсенале есть около 100, которых они могут сэкономить.

Как пишет FT, у Украины есть по меньшей мере три батареи Patriot и одна батарея SAMP/T, которую получила в 2023-м. В частности, Германия передала две системы Patriot. Впрочем, на этой неделе глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что "пока мы не сможем предложить больше никаких систем".

Об отсутствии возможности передать Украине ЗРК Patriot также заявил польский президент Анджей Дуда. По его словам, страна только начинает создавать собственную систему противоракетной обороны.

Между тем, президент Финляндии Александр Стубб отмечает, что решения о допустимости сокращения минимальных стратегических запасов тех или иных вооружений для передачи ВСУ остаются за военным командованием отдельных стран ЕС и должны оставаться конфиденциальными.

"Требования Украины привлекли внимание к стратегическим минимальным уровням обороноспособности, а также к тому, решат ли европейские государства НАТО опуститься ниже установленного ими минимального уровня, необходимого для защиты своих государств, чтобы отправить оборудование в Украину", — говорится в материале.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна оказалась в очереди за Patriot и ракетами к ним. Что больше, по его словам, с Западом сложно договориться о новых поставках.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Действительно ли закончились ракеты для Patriot и Iris-T, и что за новые ракеты, которыми уготовили по ТЭС?

Напомним, обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что у Украины закончились ракеты для Patriot и Iris-T. В то же время, как отметил обозреватель, на Западе на складах лежат сотни систем ПВО и тысячи ракет.

Читайте также: