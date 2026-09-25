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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина договаривается с США о производстве ракет для Patriot: СМИ узнали детали переговоров

По информации СМИ, Украина договаривается с США о лицензиях на выпуск ракет к «Петриотам» PAC-2 и PAC-3.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Свой щит от баллистики: Украина готовится локализовать производство ракет для систем Patriot

Свой щит от баллистики: Украина готовится локализовать производство ракет для систем Patriot / © Getty Images

Украина работает над получением лицензий на производство ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. В настоящее время ведутся переговоры с США по этому вопросу.

Об этом сообщают источники в Офисе президента издания «Суспільне».

В издании отмечают, что речь идет как о PAC-2, так и о более новых PAC-3.

Также отмечается, что Украина ведет переговоры с рядом компаний, производящих компоненты для ракет разных типов.

PAC-2 является более старой модификацией ракеты для Patriot. Основным производителем является американская компания Raytheon, которая также имеет совместное производство с немецким MBDA Deutschland.

PAC-3 являются более новыми ракетами, предназначенными, в частности, для перехвата баллистических целей. Основным производителем является американская Lockheed Martin. Также эти ракеты производят в Японии на мощностях Mitsubishi Heavy Industries.

«Эпопея» с предоставлением Украине лицензии на производство ракет в Patriot

Напомним, в июле этого года во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал Украине лицензию на изготовление ракет-перехватчиков Patriot.

10 августа издание Telegraph написало, что Трамп пересмотрел свое решение о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot из-за опасений утечки технологий в РФ.

22 сентября Трамп уклончиво заявил, что обсудит на встрече с Зеленским поставки Украине ракет в Patriot и лицензии на их производство.

Однако после встречи в Госдепе уточнили, что Соединенные Штаты до сих пор не приняли окончательного решения о производстве ракет для ЗРК Patriot на территории Украины.

Тем не менее, сегодня Владимир Зеленский неожиданно заявил, что Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем ПВО Patriot.

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